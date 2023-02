Ein Neustart zum runden Geburtstag

60 Jahre Zeltlager der KJG

Von Peter Klohs

Remscheid. Die Katholische Jungen Gemeinde (KJG), angeschlossen an die Kirche St. Josef, möchte einen 60 Jahre alten Brauch fortführen: ein Zeltlager für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien. Was in den Corona-Jahren nicht möglich war, soll nun wieder groß stattfinden – pünktlich zum runden Geburtstag.

Im Jahr 1963 wurde das Zeltlager in den Osterferien aufgeschlagen und führte die Jugendlichen nach Karden an die Mosel. In diesem Jahr wird es nach Waldenbach gehen, eine Gemeinde in Baden-Württemberg, nahe an Böblingen und Tübingen. Vom 24. Juni bis zum 8. Juli werden zahlreiche Jugendliche den dortigen Zeltplatz bewohnen.

Wie Theresa Schnurbus und Karsten Rützler von der Lagerleitung berichten, werden außer rund 25 KJG-Mitgliedern 60 Jugendliche das Zeltlager beleben. „Man muss sich anmelden“, sagt Theresa Schnurbus, „wobei wir erwähnen möchten, dass die Religionszugehörigkeit nicht wichtig ist. Mit uns fahren auch Evangelen und Muslime.“ Wichtig sei allein, dass man Spaß habe, und der sei garantiert. „Es gibt einige wenige Regeln, an die sich die Jugendlichen halten müssen“, kündigt Karsten Rützler an. „So ist das Zeltlager handyfrei.“ Alkohol und Nikotin ist für die 8- bis 15-Jährigen ebenso tabu.

14 Tage lang soll es ein spannendes Programm geben

Trockenes Wetter vorausgesetzt, werden die 14 Tage voller spannender Programmpunkte sein: so zum Beispiel Geländespiele, Tageswanderungen, Nachtwachen, eine Lagerolympiade. Und noch viel mehr. „Doof ist es, wenn es 14 Tage lang regnet“, weiß Karsten Rützler. „Da fällt es schwer, die Laune hoch zu halten.“ Aber davon geht man erst einmal nicht aus.

Die Kosten, so die Organisatoren, seien überschaubar: Für KJG'ler werden 350 Euro fällig, für alle anderen 420 Euro. „Natürlich mit Vollverpflegung.“ Gekocht wird in Eigenregie. Die Lagerleitung ist in Erste Hilfe ausgebildet, auch Rettungsschwimmer befinden sich unter ihnen. Und den Präventionsunterricht gegen sexualisierte Gewalt haben alle genossen. Anmeldung:

kjg-remscheid.de