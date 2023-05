In Lüttringhausen entstehen 28 Wohnungen

Polier Michael Arnolds wollte eigentlich schon vergangenes Jahr in Rente gehen, Hermann Runkel überzeugte ihn, noch ein großes Projekt abzuschließen: das geförderte Mehrfamilienhaus in der Schulstraße. Beim Richtfest durfte er den Richtkranz hochziehen.

Das öffentlich gefördertes Mehrfamilienhaus ist ein Leuchtturmprojekt.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Richtfeste seien auch für Bauunternehmen seltener geworden, sagt Hermann Runkel. „Die Branche ist sachlicher und geschäftiger geworden.“ Der Raum für solche Feierlichkeiten sei oft knapp. Doch sein neusten Projekt, betont der Geschäftsführer der Firma Runkel Bau, das habe er noch mal so richtig feiern wollen. Und so kamen am Freitag Mitarbeiter, Geschäftspartner und auch die Stadtspitze in Lüttringhausen für eines dieser seltenen Richtfeste zusammen. Und um etwas noch selteneres zu feiern.

An der Ecke Schul-/ Gertenbachstraße entsteht ein Mehrfamilienhaus mit 28 Wohneinheiten zwischen zwei und vier Zimmern. Die Besonderheit: Der Bau ist öffentlich gefördert, insbesondere durch vergünstigte Kredite, die Wohnungen dürfen nur an Inhaber eines Wohnberechtigungsscheins (WBS) vermietet werden und nicht mehr als 5,90 Euro kalt pro Quadratmeter kosten. Der Bedarf an solch günstigem Wohnraum ist riesig in Remscheid. Auch weil immer mehr Wohnungen aus der bei der Förderung vertraglich vereinbarten Bindung herausfallen. Und kaum neue gebaut werden. Sein Projekt sei das erste dieser Art seit Jahren, sagt Runkel: „Das ist heute schon etwas besonderes.“

Rund 3200 geförderte Wohnungen gebe es in Remscheid derzeit noch, sagt Carsten Thies, Leiter des Fachdienstes Soziales und Wohnen bei der Stadt. Setze sich die aktuelle Entwicklung fort, seien es in sechs, sieben Jahren nur noch 800. „Das erfüllt mich mit großer Sorge.“ Denn die Nachfrage nehme nicht ab, eher im Gegenteil. Die Zahl der Anträge auf einen WBS seien zuletzt noch mal gestiegen: „Die Leute rennen uns die Bude ein.“

Auch Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz spricht beim Richtfest in Lüttringhausen von einer stetig steigenden Zahl an Anfragen zu bezahlbarem Wohnraum, die die Stadt täglich erreiche. Eine geförderte Wohnung, die aus der Bindung läuft, verschwinde weder vom Markt noch steige die Miete automatisch an, betont er. Doch sie stehe eben auch nicht mehr dem geschützten Teil des Wohnungsmarkts zur Verfügung, auf den nur Menschen zugreifen können, die wegen ihres geringen Einkommens Anspruch auf einem WBS haben. Und deswegen kaum eine Chancen auf dem freien Markt.

Für viele Bauträger sei die Förderung lange nicht interessant gewesen, nennt Carsten Thies einen möglichen Grund für die wenigen Neubauten in diesem Bereich. In der zurückliegenden Niedrigzinsphase seien die geförderten Kredite kaum oder gar nicht günstiger gewesen als gewöhnliche, berichtet er. Inzwischen gebe es den Zinsvorteil zwar wieder, dafür sei aber die ganze Branche angesichts gestiegener Kosten zurückhaltender.

Deswegen seien Projekte wie das in Lüttringhausen oder auch die großangelegte Vömix-Sanierung der Gewag „Leuchttürme, die beweisen, dass sich das rechnet“, meint Thies. Auch in Verbindung mit zeitgemäßer Technik, wie die beiden Beispiele zeigen. Die Wohnungen in der Schulstraße sind alle barrierefrei und haben Balkon oder Terrasse. Geheizt wird mit Wärmepumpen, der Strom dafür kommt teilweise vom eigenen Dach.

Und Vermieter Runkel muss sich keine Sorgen machen, dass er Mieter findet, wenn die Wohnungen voraussichtlich im Februar bezugsfertig sind. Werbung habe man noch keine gemacht, berichtet er. Aber schon über 70 Anfragen erhalten. | Standpunkt

Hintergrund

Dass die Zahl der Sozialwohnungen abnimmt, ist ein bundesweites Phänomen. Allein 2021 sei der Bestand im Land um über 27 000 gesunken, rechnet die Gewerkschaft IG Bau vor. Deutschland verliere rechnerisch alle 19 Minuten eine geförderte Wohnung.

Kommentar von Sven Schlickowey: Wer soll profitieren?

sven.schlickowey@rga.de

Allein zwischen 2018 und 2021 nahm der Bestand an Sozialwohnungen in NRW um mehr als 15 000 ab. Und von den 100 000 neuen geförderten Wohnungen pro Jahr, die die Bundesregierung versprochen hat, ist bisher auch wenig zu sehen. Das ist schlecht für alle, weil es den Druck auf den Wohnungsmarkt erhöht.

Und das ist eine Katastrophe für Menschen mit einem geringem Einkommen. Bund, Länder und Kommunen müssen hier deutlich aktiver werden, mit einer Bevorzugung bei Genehmigungen zum Beispiel, oder bei der Vergabe von Grundstücken. Aber auch mit mehr Förderung. Das könnte nicht nur für ein wenig mehr Gerechtigkeit sorgen, sondern wäre auch gut investiert.

Mit den Mieten steigen auch die Kosten für die Unterbringung von Leistungsbeziehern, Wohngeld und ähnliches. Zahlen muss die öffentliche Hand also so oder so. Die Frage ist nur, wer soll profitieren: viele Mieter oder wenige Eigentümer.