Bombenangriff 1943: Ein Grauen, das zum Frieden mahnt

Im Gemeindezentrum Esche wurde an den Luftangriff in der Nacht vom 30. auf den 31. Juli gedacht.

Von Sabine Naber

Remscheid. Auf der großen Leinwand im Gemeindezentrum Esche sind Bilder von zerbombten Häusern und umherirrenden Menschen zu sehen. Sie erinnerten während des Gedenkgottesdienstes am Sonntag an den Luftangriff auf Remscheid in der Nacht vom 30. auf den 31. Juli 1943.

„Heute – 80 Jahre nach dem Bombenangriff – feiern wir einen Gottesdienst, in dem weniger der Verstand, mehr das Herz angesprochen wird. Erinnerungen kommen hoch, sind immer unterwegs gewesen, an uns weitergegeben worden“, sagte Pfarrer Axel Mersmann zu Beginn des besonderen, ökumenischen Gottesdienstes im Rahmen der Sommerkirche, den er gemeinsam mit Pfarrer Siegfried Landau und Diakon Heinz Braun gestaltete. 1063 Menschen starben in dieser Nacht, es gab hunderte Verletzte. „Seelisch waren alle verletzt, die es erlebt haben. Man glaubt, was man berechnen kann, kann man einordnen. Aber die Sicherheit der Berechnung geht verloren, wenn wir nicht nur Zahlen, sondern einen Menschen dahinter sehen“, so Landau.

Und las aus den Erinnerungen, die Hans-Martin Theill, der heute 92 Jahre alte, ehemalige Kantor der Martin-Luther-Gemeinde, Anfang der 90er Jahre aufgeschrieben hatte: „Remscheid ist fast eine kinderfreie Stadt. Ich bin 12 Jahre alt und meine Eltern und ich feierten mit Onkel Hans, der auf der Durchreise war, einen letzten schönen Sommerabend in unserer Wohnung. Um 23.30 Uhr wurde ich von Sirenen geweckt und hörte meinen Vater sagen, dass die 'Christbäume', die das Ziel ausleuchten, direkt über uns stünden. ,Heute kriegen wir was ab', sagte ein Nachbar, der mit uns im Keller saß. Dann wurde der Boden hochgesprengt, ich fand mich in der Kellerecke in einer dichten Staubwolke wieder. ,Legt euch auf den Bauch', ordnete mein Vater an. Jedem Einschlag ging ein Zittern, wie das Schlagen von Flügeln, voraus. So eine Angst habe ich nie wieder gehabt. Als wir durch die Waschküche nach draußen kamen, war die Elberfelder Straße nicht wiederzuerkennen. Die meisten Toten aber hatte es in der Peterstraße gegeben.'“

„Unfriede herrscht auf Erden“, ein polnisches Friedenslied, und das Antikriegslied „Sag mir, wo die Blumen sind“, sangen die mehr als 100 Gemeindeglieder, bevor Landau den Besuch im Altenheim kurz nach Ausbruch des Ukraine-Krieges schilderte. „Ich sprach mit den Bewohnern darüber, und viele sagten mir, dass sie den Brandgeruch von damals wieder in der Nase spüren.“

Erinnert wurde auch daran, dass der Zweite Weltkrieg 1939 mit dem deutschen Überfall auf Polen begonnen hatte. Und an den Angriff der deutschen Luftwaffe 1940 auf die britische Stadt Coventry: „Ein Bombenangriff ist kein schicksalhaftes Ereignis, keine Naturkatastrophe“, betonte Mersmann. Immer wieder seien die Menschen bereit, sich auszurotten. „Krieg ist niemals Kräftemessen, sondern immer brutal und unfair.“

„Drei Stunden dauerte der Angriff auf unsere Stadt. 295 Tonnen Sprengbomben und 483 Tonnen Brandbomben zerstörten das, was zuvor von Generationen erschaffen worden war. Heute erinnern uns die Ukraine-Flüchtlinge daran, dass wir uns für Frieden, Toleranz, Verständigung und Demokratie einsetzen müssen“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz. Nach dem Gottesdienst konnte die Ausstellung „Nie wieder 31. Juli 1943“ besucht werden. Sie bietet einen Einblick in die Geschichte des Luftangriffs und ermöglicht es den Besuchern, sich mit den Ereignissen auseinanderzusetzen. Bis zum 14. August wird die Ausstellung dann im Rathaus zu sehen sein.

Die Stadt gedenkt der Opfer vom

+ Die städtische Gedenkveranstaltung an den Bombenangriff vor 80 Jahren fand auf dem Waldfriedhof Reinshagen statt. © Roland Keusch

Remscheid. Die städtische Gedenkveranstaltung an den Bombenangriff vor 80 Jahren fand auf dem Waldfriedhof Reinshagen statt. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz, der evangelische Pfarrer Siegfried Landau und der katholische Stadtdechant Monsignore Thomas Kaster legten einen Kranz nieder. Sie erinnert an mehr als 1000 Todesopfer und mahnten zum Frieden. wey