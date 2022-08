Iris Knauer bringt den RGA nach Hause

Iris Knauer gehört zu den Zustellern, die sechs Tage pro Woche dafür sorgen, dass der RGA pünktlich zu seinen Lesern kommt.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Hin und wieder, da kommt Iris Knauer etwas später. Wenn der Lieferwagen eine Panne hatte oder die Druckmaschinen nicht so richtig wollten, dann beginnt sie ihre Tour auch schon mal erst um 2 oder um 3 Uhr, statt wie sonst um 1 Uhr. „Dann stehen einige schon am Fenster und warten auf ihre Zeitung“, berichtet sie. Denn ohne den RGA will der Start in den Tag nicht so richtig gelingen.

Seit vielen Jahren schon trägt Iris Knauer den Tüpitter aus, bringt die gedruckte Zeitung an sechs Tagen pro Woche morgens zu ihren Lesern. Erst neben-, inzwischen hauptberuflich. Und, wenn die Technik mitspielt, in den allermeisten Fällen auch pünktlich.

„Ich mache den Job gerne“, sagt sie. Die Rahmenbedingungen stimmten. Früher habe sie als Briefzustellerin gearbeitet, bei einem privaten Post-Dienstleister, erzählt Iris Knauer. „Aber bei der Zeitung ist es schöner. Es ist weniger stressig und man hat seine Ruhe.“ Und im Hochsommer sei es auch nicht so warm.

Auch Tatjana Kliem bringt den RGA in die Haushalte

Denn während sie als Briefträgerin am Morgen begann und dann bis in die Mittagssonne unterwegs war, endet ihr Arbeitstag heute meist schon gegen 6 Uhr. Beginnt allerdings eben auch gegen 1 Uhr. „Daran gewöhnt man sich aber“, versichert sie. Und der frühe Feierabend, der eher ein Feiermorgen ist, habe auch so seine Vorteile.

Nicht jeder „Depp“ kann Zeitungen zustellen

Dutzende Zustellerinnen und Zusteller sind montags bis samstags in den frühen Morgenstunden unterwegs, um den RGA zu verteilen. Die meisten nebenberuflich und, anders als Iris Knauer, erst ab etwa 4 Uhr morgens. Viele gehen täglich ein oder zwei Bezirke ab. Sei man geübt, brauche man pro Bezirk maximal eine Stunde, sagt Iris Knauer. Das sei nicht zuletzt auch eine Frage der Konzentration.

„Man muss jetzt nicht meinen, dass das jeder Depp kann“, sagt sie. Zeitungen in Briefkästen stecken, sei zwar keine Kunst, den Überblick über die Tour zu behalten, aber schon. „Da ändern sich ja auch schon mal Dinge.“ Zum Beispiel wenn Leser umziehen oder den RGA während ihres Urlaubs zu Freunden oder Bekannten umleiten. „Man hat pro Bezirk eine Ersatzzeitung“, erklärt Iris Knauer. „Wenn man die am Ende noch hat, hat man alles richtig gemacht.“ Andernfalls beginne die Fehlersuche. „Wobei es natürlich besser ist, keine Zeitung mehr übrig zu haben, als zwei.“ Die 52-Jährige weiß, wovon sie spricht. Neben ihren Stammbezirken übernimmt sie als Springerin nahezu täglich weitere, in denen der eigentliche Zusteller ausgefallen ist.

„Auf Wunsch bekommt man eine Gangfolge dazu“, sagt Iris Knauer. Ein optimierter Plan, welche Straßen in welcher Reihenfolge abgegangen werden sollten. Mit den Jahren entwickle man aber ein Gespür dafür. „Ich bekomme eine Liste mit den Straßen und Hausnummern und lege los.“

Zusteller müssen Wetterfest und Frühaufsteher sein

Bleibt aber noch das bergische Wetter, nicht umsonst sagt man Remscheider Kindern nach, mit einem Regenschirm in der Hand auf die Welt zu kommen. „Kleine Schauer sind nicht schlimm“, sagt Iris Knauer. „Aber Dauerregen ist die Hölle, erst recht, wenn es kalt ist.“ Doch das komme, entgegen gängiger Vorurteile, nur selten vor.

„Ich mache den Job gerne.“

Trotzdem sagt die erfahrene Zustellerin: „Man braucht für diese Aufgabe viel Disziplin.“ Denn gerade am Anfang falle der Start nicht jeden Morgen leicht. Darüber hinaus würden Ortskenntnisse helfen, ist Iris Knauer überzeugt. Und natürlich Spaß an der Sache. Um herauszufinden, ob man den hat, gebe es eigentlich nur eine Möglichkeit: „Einfach mal mitgehen.“ Für Bewerber jederzeit möglich.

Welche Strecke sie auf ihrer Tour jeden Morgen zurücklegt, wisse sie gar nicht, sagt Iris Knauer. „Das wollte ich immer mal messen.“ Wenn man allerdings wie sie vier, fünf und manchmal noch mehr Bezirke jeden Tag macht, kommen da sicherlich schon ein paar Kilometer jeden Morgen zusammen. „Das kann anstrengend sein, keine Frage.“

Iris Knauer sieht das nicht nur als eine Art Fitnessprogramm, sie will es auch anderen beweisen. Nach ihrer Zeit bei dem Post-Dienstleister habe sie „Bewerbungen ohne Ende“ geschrieben, berichtet sie. Allerdings in den meisten Fällen ohne Erfolg. „Viele haben wohl gedacht, dass ich in meinem Alter nicht mehr belastbar bin.“ Bei der Zeitungszustellung habe man sie gerne genommen – und sie fühle sich ausgesprochen wohl. „Das mache ich ganz sicher bis zur Rente.“

