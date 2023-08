Ein Dorf wird zur Bühne: Tanzfestival steigt am Wochenende

Jeder kann bei der „Performance-Route“ kostenfrei mitgehen – Am Sonntag gibt es zudem Workshops mit den Profis

Remscheid. Sie tanzen dieses Jahr durch Mauern. Und zwar durch alle von Lüttringhausen. Denn kommendes Wochenende steigt wieder das „tanzt.jetzt Festival“ mit einer Tanzroute, die das ganze Dorp zur lebendigen Bühne macht – und jeder, der möchte, kann mitgehen oder auch selbst mittanzen. Wie das funktioniert, erklären wir im Folgenden.

Die „Performance-Route“: Das internationale Ensemble unter der Leitung von Joy Kammin führt das Publikum am Freitag und Samstag, 1. und 2. September, durch die Straßen und Orte von Lüttringhausen. Jeder kann kostenfrei mitgehen, auch Familien, der Weg ist barrierearm. Dauer: anderthalb Stunden. Die einzelnen Stationen werden durch Tanz, Tanztheater und Livemusik in ein neues Licht getaucht. Die Idee: Mit Raum für Assoziationen und das Erleben entdecken Tänzer, Musiker und Besucher gemeinsam alte Pfade ganz neu. „Wir gelangen an Orte, die in und um uns herum liegen, mal sind diese greifbar, mal abstrakt. Welche Orte gibt es hier, von denen wir uns bewusst oder unbewusst abgrenzen? Der Tanz, Ausdruck der Freiheit und Spontaneität des Körpers, wirft gleichzeitig die Frage auf, ob und wann unser Körper wirklich frei ist“, beschreibt Joy Kammin. Eine Anmeldung ist unter www.tanzt.jetzt notwendig, Eintritt frei. Der Startpunkt wird nach Anmeldung per E-Mail mitgeteilt.

Workshoptag: Gyrokinesis, urbaner und zeitgenössischer Tanz, Breakdance und „Tanz in Bildern“ stehen am Sonntag, 3. September, 10 bis 17.15 Uhr, im Studio K, Tannenbergstraße 4b, auf dem Programm. Bei den verschiedenen Workshops mit den Tanzprofis kann jeder kostenfrei mitmachen. Anmeldung: www.tanzt.jetzt

Die Idee: Zeitgenössischen Tanz zu den Menschen zu bringen und ihnen zu zeigen, wie schön die eigene Heimat ist – das ist die Idee von Joy Kammin. Selbst im Dorp aufgewachsen, bereist sie heute als professionelle Choreographin die ganze Welt – kehrt aber immer wieder zu ihren Wurzeln zurück. „Tanzt.jetzt“ gibt es nun schon zum vierten Mal. Das junge Festival im öffentlichen Raum erfreut sich wachsenden Zuspruchs. Dieses Mal findet die Performance-Route erstmalig in Kooperation mit dem Teo Otto Theater statt und ist in die Initiative „Made in Remscheid“ des Kultursekretariats Gütersloh aufgenommen worden. Der „Bergische Kulturfonds“ fördert Joy Kammin und ihr Projekt auch dieses Jahr wieder – übrigens als einziges Remscheider Projekt 2023.

