Jugendliche werden über die Ferien berühmt

„Fameiac“ vereint Schauspiel, Tanz und Gesang. Alle ab 13 Jahren könnten kostenlos mitmachen.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Aus dem Uno-Kartenspiel ziehen Johanna (16), Cady (13), Thyra (13) und Kssucscha (11) eine Karte. Nacheinander verschwinden sie damit hinter dem Rotationstheater-Vorhang. Johanna ist dran. Sie schreitet mit selbstsicheren Schritten auf das aufklebte Kreuz auf dem Bühnenboden und sagt laut zum imaginären Publikum: „Dieser Raum gehört mir“, untermalt von ihren Armen. „Ich denke, es war eine sieben“, sagt Cady. Auch Kssucscha nickt. „Es war ne 8“, löst Johanna auf. Was das soll? Eine klassische Schauspiel-Aufwärmübung, die Alexia von Wismar gern in ihren Kursen einsetzt – die Zahl gibt an, wie expressiv es denn sein soll. Miss-Germany-Anwärterin Alexia von Wismar hat das selbst einmal gelernt. Denn die Dozentin ist Schauspielerin, war 2014 unter anderem an der Seite von Matthias Schweighöfer in „Vaterfreuden“ zu sehen.

Jetzt gibt sie ihre Erfahrungen weiter – und hilft Mädchen, erste Erfahrungen im Rampenlicht zu sammeln. „Fameiac“ heißt der vom NRW-Familienministerium geförderte Kurs, den die Schule für Musik, Tanz und Theater Lennep anbietet. Zurzeit als Ferienschnuppern, ab August starten dann eigene Kurse. Und alle Mädchen ab 13 können hier mitmachen, über sich hinauswachsen, den eigenen Körper erfahren – und das kostenfrei.

Denn neben dem Schauspiel mit der Lenneper Actrice geht es dabei auch im Tanzsaal über dem Theater rund: Anne Simon übt hier gerade mit den Mädels eine Jazzdance-Choreographie ein. Jeden Tag wachsen die Figuren, sitzen die Schritte besser – und die Mädchen haben Spaß. Auch hier wird es nach den Ferien einen regulären Tanzkurs geben. Und was braucht es noch, um auf der Bühne richtig abzuliefern? Na klar, Gesang. Dafür ist Fachwerk-Frontfrau Bianca Rosa Klever zuständig. Die Powerfrau ist ebenfalls Dozentin an der privat geführten Schule.

Das Prinzip von „Fameiac“: Die Teilnehmerinnen dürfen in alle Bereiche reinschnuppern, mitgestalten. „Wir zeigen ihnen nicht nur, was es bedeutet, auf der Bühne zu stehen. Sondern es ist wunderschön zu sehen, wie selbstbewusst die Mädchen dabei werden“, sagt Alexia von Wismar.

Mitmachen: Tanzen ist nach den Ferien montags, 17.30 bis 18.30 Uhr, für 12- bis 15-Jährige angesagt, Schauspiel dienstagnachmittags. Infos und Anmeldung: Tel. 02191-661422 oder per E-Mail: rotationstheater.rs@t-online.de