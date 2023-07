Ein Ausflug auf den Remscheider Wochenmarkt

Auf dem Theodor-Heuss-Platz herrscht am Samstagmorgen Tristesse. Bezirksbürgermeister Otto Mähler (SPD) und Marktbeschicker Torsten Höpken erklären, was sich ändern muss.

Von Peter Klohs

Remscheid. Der heutige Remscheider Wochenmarkt auf dem Theodor-Heuss-Platz ist nicht mit dem von vor vierzig Jahren vergleichbar. Das weiß auch Otto Mähler (SPD), Bezirksbügermeister von Alt-Remscheid, der am Samstagvormittag eine Runde über den von 15 Marktbeschickern nur sehr unvollständig gefüllten Rathausplatz unternahm. Auch Mähler kennt die Fotos, die Ende der 70er Jahre aufgenommen wurden und auf denen, fotografiert von der Rathausturmspitze, ein mit Händlern voll besetzter Theodor-Heuss-Platz zu sehen ist. „Aber“, so der Bezirksbürgermeister, „in die Vergangenheit zu schauen bringt uns ja nichts.“

Die Marktbeschicker haben in den vergangenen Jahren kein Sprachrohr gehabt, das die Kommunikation mit der Stadt erleichtert hätte, weiß Mähler. Und der allgemeine Trend gehe zu den Discountern. „Marktware ist meistens auch nicht ganz billig.“ Aber das langsame Sterben der Märkte, auch über Remscheid hinaus, müsse beendet werden: „Ein schöner Wochenmarkt ist doch auch ein Aushängeschild für die Stadt“, sagt Mähler.

Der Sprecher der Marktbeschicker, Torsten Höpken, geht noch mehr ins Detail: „Im Grunde ging es mit dem Wochenmarkt mit der Einweihung des Allee-Centers im Jahre 1986 schleichend bergab“, ist er sich sicher. „Früher gab es noch das Ladenschlussgesetz. Abends bis 18.30 Uhr, samstags bis 13.00 Uhr. Diese Zeit ist endgültig vorbei. Das Einkaufsverhalten der Kunden hat sich mit Änderung des Ladenschlussgesetzes extrem verändert.“ Dazu müsse erwähnt werden, so Höpken, dass viele Beschicker auf dem Remscheider Wochenmarkt nicht mehr die jüngsten seien und sicher nicht alle einen Nachfolger stellen können. „Und schwupps, haben wir wieder einen Stand weniger.“ Auch ist der stetig wachsende Anteil des Online-Handels eine der größten Konkurrenten der Markthändler. „Und der wird bleiben,“ weiß der Blumenhändler.

Die Bürokratie, deren Anteil an der Alltagsarbeit immens zugenommen hat, ist vielen Händlern mehr als ein Dorn im Auge. „Das geht von der Landesregierung in Düsseldorf aus und zieht sich durch alle Gremien. Die Stadt Remscheid kann gar nichts dagegen machen. Die Bürokratie ist schon grausam.“

Im Gespräch zwischen Mähler und Höpken geht es auch um den Punkt Verträge für die Händler. Diejenigen, die stetig auf dem Wochenmarkt verkaufen, haben unbefristete Verträge. Aber es gibt auch Händler, die nicht an jedem Wochenende ihr Angebot in Remscheid zeigen können oder wollen. Diesen Händlern bietet die Stadt Remscheid zur Zeit Verträge über die Laufzeit von einem Jahr an, was in den Augen der Händler – vorsichtig formuliert – nicht zielführend ist. „Man bezahlt doch nicht für 52 Wochen, wenn man nur 35 Wochen vor Ort ist.“ Das müsse man, so Otto Mähler, kritisch hinterfragen. Gelegenheit dazu sollten die Marktbeschicker alsbald erhalten, denn ein gemeinsames Gespräch zwischen ihnen, dem Bezirksbürgermeister und Sascha Hilverkus vom Stadtmarketing soll noch im Laufe des August stattfinden.

Inzwischen ist die Sonne zwischen den zahlreichen Wolken erschienen, und zeitgleich ist der Rathausplatz direkt doppelt so gut besucht. „Entweder kommt niemand, oder es kommen alle. Wir nennen das: Die Kunden kommen busweise.“

Der Sprecher der Marktbeschicker weiß, dass sich auch die Händler einbringen müssen, um den Wochenmarkt wirderzubeleben. „Der Markt muss neu gestaltet werden“, sagt er. „Mehr Grün bedeutet mehr Attraktivität. Vielleicht probieren wir es mal mit einem Themenmarkt: Französische Woche oder so ähnlich.“ Das sind nur die ersten Ideen zur Belebung des zur Zeit dümpelnden Wochenmarktes.

Sanierung Theodor-Heuss-Platz

Dass der Theodor-Heuss-Platz saniert wird, steht fest, allerdings noch nicht das genaue Datum. „Dann müssen wir sowieso wieder auf die Alleestraße umziehen“, weiß Torsten Höpken. Die Stände auf der Alleestraße verursachen bei den Händlern einen Wust an Mehrarbeit. Wegen des Weihnachtstreffs müssen die Marktbeschicker in diesem Jahr bereits am 1. November auf die Alleestraße umziehen. „Früher hat man den Weihnachtsmarkt in einer Woche aufgebaut“, wundert sich der Blumenhändler. „Heute braucht man dazu anscheinend drei Wochen.“