Ehrengast aus Quimper trägt sich in das Goldene Buch ein

Städtepartnerschaft

+ © D. Hofmann Yves Filly trug sich gestern unter den Augen von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz ins Goldene Buch der Stadt ein. © D. Hofmann

Yves Filly hat jahrzehntelang den Schüleraustausch und die Städtepartnerschaft begleitet.

Von Sabine Naber

Alt-Remscheid. Zu einer kleinen Feierstunde hat gestern Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz besondere Gäste im Rathaus empfangen: Yves Filly aus Quimper und seine Frau Nicole. Filly hat viele Jahre die Städtepartnerschaft Remscheid – Quimper begleitet und ist ein wesentlicher Unterstützer des Schüleraustausches zwischen Gertrud-Bäumer-Gymnasium (GBG) und Collège La Tour d‘Auvergne in Quimper.

Eingeladen waren auch GBG-Schulleiter Stephan Döring sowie die beiden Französischlehrer Frank Schopphoff und Klara Marnach-Wetzel, die gestern als Übersetzerin fungierte. Die Pädagogen haben durch ihr Engagement maßgeblich zu dem gelungenen Schüleraustausch beigetragen. Selbst als Pensionärin hatte Marnach-Wetzel, die die inzwischen 50-jährige Schulpartnerschaft zwischen den beiden Schulen als „ihr Lebenswerk“ betrachtet, im Jubiläumsjahr noch eine Austauschgruppe nach Quimper begleitet.

Der OB schilderte seinen ersten Besuch 1971 als Austauschschüler in Frankreich: „Ich habe kritische Ressentiments gegenüber Deutschland empfunden. Das war verständlich nach dem Krieg mit seinen mehr als 60 Millionen Opfern. Der deutsch-französische Staatsvertrag war für Deutschland ein Geschenk und für die Europäische Union überlebenswichtig“, sagte er und bezeichnete den Austausch der Jugend zwischen den Völkern als das Wichtigste überhaupt.

In Frankreich sei man bereit gewesen, zu differenzieren und anzuerkennen, dass die dem Faschismus nachfolgende Generation eine andere ist, Kooperation möchte. „Dazu brauchte man Motoren. Und hier sitzen einige. Ich bin überzeugt davon, dass es ohne Ihre Leistungen für die Städtepartnerschaft keine so intensive Beziehung gegeben hätte“, betonte der OB.

„Das ist der Anfang einer neuen Welt. Das ist der Frieden.“

Yves Filly, Zitat aus dem Eintrag ins Gästebuch

Er dankte im Namen von Rat und Verwaltung und bat Yves Filly, sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen. In bestem Deutsch schrieb Filly, dass sich unsere Großeltern wohl nicht hätten vorstellen können, dass aus den Erzfeinden einmal Freunde werden würden: „Das ist der Anfang einer neuen Welt. Das ist der Frieden.“

Filly betonte, dass er es nicht allein geschafft hätte und bedankte sich bei den Oberbürgermeistern von Remscheid und Quimper, dem Schulleiter der GBG und allen, die geholfen haben. „Ich habe gemacht, was ich konnte. Habe fast 30 Jahre lang mit Klara und Frank gearbeitet. Klar gab es auch Probleme, aber wir haben sie gelöst.“

Filly sorgt sich wegen des Aufkommens nationalistischer Kräfte

„Das Aufkommen nationalistischer Kräfte in Europa macht uns allen Sorgen. Was bei Ihnen Frau Le Pen ist, ist bei uns die AfD. Eine herausfordernde Situation“, sagte der OB. Gerade aus diesem Grund sei der Austausch, das Kennenlernen, das Werben für gegenseitigen Respekt so wichtig für das europäische Haus.

Frank Schopphoff bedankte sich bei Burkhard Mast-Weisz, dass er sich in diesem Jahr, in dem 50 Jahre Schülerpartnerschaft gefeiert wurde, viel Zeit genommen hatte, um das Engagement der verantwortlichen Lehrer zu würdigen – und mit den Eltern und Schülern das für die Zukunft Europas wichtige deutsch-französische Erfolgsprojekt zu feiern.

AUSTAUSCH LEHRERIN Die Französischlehrerin Kathrin Kaiser, die schon als Schülerin des GBG am Austausch teilgenommen hat, wird zukünftig die Schulpartnerschaft betreuen. In 50 Jahren ist sie die vierte Lehrkraft in diesem Amt. „Das zeugt von Kontinuität, die auch beim deutsch-französischen Jugendwerk als herausragend bezeichnet wird“, weiß Französischlehrerin Klara Marnach-Wetzel, die die Schulpartnerschaft zwischen den beiden Schulen als „ihr Lebenswerk“ betrachtet.

„Da unsere heutigen Gäste aus Quimper nicht an den Remscheider Feierlichkeiten im Frühjahr teilnehmen konnten, nehmen Sie sich heute die Zeit, Yves Filly für seinen langjährigen Einsatz zu danken. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar“, sagte Schopphoff und überraschte den Gast aus Frankreich mit vergrößerten, wichtigen Dokumenten, zu denen auch die RGA-Berichterstattung zum diesjährigen Remscheider Schulpreis zählte. „Ich hoffe, sie werden einen Ehrenplatz finden“, sagte Schopphoff und ließ die Schul- und Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper und die deutsch-französische Freundschaft hochleben.