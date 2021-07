Bürgerpreis: Kandidaten stehen fest

Alltagshelden

+ © Roland Keusch (4)/Doro Siewert Von links oben im Uhrzeigersinn: Karl-Hermann Pleiß, Maria Wehner, Karin Lenhard-Moyzyczyk, Sebastian Stein und Rita Haindl. © Roland Keusch (4)/Doro Siewert

Stadtsparkasse und RGA würdigen den Einsatz von Alltagshelden. Auszeichnung wird am 29. Juni verliehen. Jetzt beginnt die Wahl.

Von Frank Michalczak

Jetzt steht fest, wer 2017 für den Bürgerpreis von Stadtsparkasse und Remscheider General-Anzeiger nominiert ist: Aus zahlreichen Vorschlägen wählte die Jury fünf Kandidaten aus, die sich in besonderer Weise für das Gemeinwohl verdient machen: Rita Heindl, Karin Lenhard-Moyzyczyk, Karl-Hermann Pleiß, Sebastian Stein und Maria Wehner. Sie alle stellt der RGA in den kommenden Wochen in Wort und Bild vor. Dabei haben unsere Leserinnen und Leser das Wort: Sie können abstimmen, wer den Preis erhalten soll.

Gewinner sind die fünf Kandidaten aber schon jetzt. Mit der Nominierung ist ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro verbunden. Der Kandidat, der die meisten Stimmen erzielt, bekommt den Bürgerpreis und 1000 Euro.

Mit der Auszeichnung würdigen Stadtsparkasse und Remscheider General-Anzeiger zum dritten Mal das Engagement von Alltagshelden in Vereinen und Initiativen. Mit dabei ist erstmals Radio RSG.

Wie vielfältig dieser Einsatz ist, spiegelt sich bei den Kandidaten wider. Rita Haindl kümmert sich seit 15 Jahren beim Verein „Echt Kremig“ Woche für Woche ehrenamtlich um Kinder im Ortsteil Kremenholl. Sie sorgt für Freizeitangebote in einem offenen Treff, der sich an Mädchen und Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren richtet.

Mit der Lebenshilfe ist Karin Lenhard-Moyzyczyk einen „Bund fürs Leben“ eingegangen, wie der Verein für Menschen mit geistiger Behinderung schreibt. Nach ihrer beruflichen Tätigkeit als Verwaltungsleiterin wechselte sie 2003 in den Ruhestand – und hilft seither ehrenamtlich, wo sie nur kann. 2009 wurde sie zur Vorsitzenden der Lebenshilfe gewählt.

Unermüdlich beim Remscheider Turnverein (RTV) ist Karl-Hermann Pleiß im Einsatz. Früher war er aktiver Leichtathlet. Bereits seit 43 Jahren betreut er das Vereinsarchiv und sorgt dafür, dass die lange Geschichte des RTV auch für die Nachwelt erhalten bleibt.

Sport spielt auch bei Sebastian Stein die Hauptrolle. Seit zwei Jahrzehnten ist er als Schiedsrichter im Einsatz. Außerdem sorgt er als Lehrwart für die Ausbildung der künftigen „Schiris“ im Fußballkreis.

+ © Roland Keusch

Um die Flüchtlingsunterkunft an der Oberhölterfelder Straße kümmert sich Maria Wehner. Dreimal in der Woche leitet sie Spielgruppen für Flüchtlingskinder. „Sie koordiniert das Team und lässt sich immer wieder tolle Sachen für die Kinder einfallen. Ein echter Engel“, heißt es in dem Kandidatenvorschlag einer Remscheiderin, der die Jury überzeugte.

Wer abstimmen möchte, kann den Coupon ausfüllen oder auf www.stadtsparkasse-remscheid.de unter dem Button „Remscheider Bürgerpreis“ votieren. Einsendeschluss ist der 18. Juni. Wer gewonnen hat, wird bei einer Feierstunde am 29. Juni verraten, wenn alle Kandidaten geehrt werden. 2015 erhielten Günter Dannenberg und 2016 Angelika Hidalgo den Bürgerpreis.