Ehrenamtler lassen Lennep aufblühen

36 Blumenampeln werden regelmäßig von Ehrenamtlichen bepflanzt, damit Lenneper sich daran erfreuen können.

Von Sabine Naber

Remscheid. „Es wird Zeit, endlich einmal Danke zu sagen für so viel ehrenamtliches Engagement“, befand Bezirksbürgermeister Markus Kötter bei einem Treffen am Donnerstagnachmittag am Pumpenplatz in der Lenneper Altstadt.

Denn seit rund 15 Jahren sorgen Ehrenamtler dafür, dass die Altstadt durch Blumen bunter wird. Die ersten zehn Jahre hatte der Gartenbetrieb Lendermann für den Blumenschmuck gesorgt, seit fünf Jahren tut das die Firma Erbe. Die ganze Zeit mit im Boot ist der Verein Lennep Offensiv. Die 36 Blumenampeln, die hoch oben an den Laternenmasten befestigt sind und zwei weitere Kübel am Röntgenmuseum, werden regelmäßig im Frühjahr, Sommer und Herbst bepflanzt. Gerade sind es Osterglocken, Hornveilchen und Stiefmütterchen, die Gunnar Erbe an einem Samstagvormittag nicht nur gepflanzt, sondern zuvor auf eigene Rechnung eingekauft hatte.

Dass sich Anwohner und Besucher lange daran erfreuen können, dafür sorgt ebenfalls seit vielen Jahren Hans-Willi Oberlis vom Vorstand des Vereins Lennep-Offensiv. „Um da hochzuklettern, müsste ich eigentlich eine Leiter mitnehmen. Stattdessen setze ich eine Art Pumpe mit Teleskopstange ein. Das klappt prima“, erklärt er das Prozedere. Eine Anwohnerin gab zu, dass ihr der Blumenschmuck vorher nie groß aufgefallen sei. Stimmte aber dem Bezirksbürgermeister zu, dass es manchmal die Kleinigkeiten seien, die einen Ortsteil aufblühen lassen.