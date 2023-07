Ehemann überrascht Braut mit einem Lkw-Corso

Bouss-Geschäftsführer Michael Kuhlmann erfüllte seiner Frau Angelika nach der Trauung einen Wunsch.

Von Sabine Naber

Remscheid. Diese Überraschung ist geglückt. Völlig perplex war Angelika Kuhlmann, als sie am Samstagnachmittag nach ihrer Trauung im Röntgen-Museum, im bodenlangen, weißen Hochzeitskleid und mit dem Brautstrauß im Arm, von Ehemann Michael zum Tieflader am Thüringsberg geleitet wurde und dort auf einem roten Sofa Platz nahm.

Und dann setzten sich nicht nur die drei Lastwagen, die zum Museum vorgefahren waren, sondern auch noch die restlich 14, die an der Schwelmer Straße gewartet hatten, in Bewegung; und eskortierten den Tieflader, als es zur Hochzeitsfeier in die Almhütte in Richtung Hückeswagen ging.

„Meine Frau wusste davon absolut nichts. Auch nichts davon, dass sie von meinem verstorbenen Vater zu unserer Hochzeit ihr Traumauto geschenkt bekommt“, verriet Michael Kuhlmann. Er ist Geschäftsführer der Remscheider Firma Bouss – Baustoffe-Transporte-Entsorgung – und hatte seine Mitarbeiter zur Feier eingeladen.

Angekommen bei der Location drehten die LKW-Fahrer allerdings gleich wieder um, brachten die Lastwagen zurück und kamen mit ihren Privatautos zur Feier.

Die Organisation war eine Herausforderung

So fröhlich und entspannt wie es am Samstag am Thüringsberg zuging, ist es bei der Organisation der Hochzeit allerdings längst nicht gewesen. „Im Remscheider Rathaus hat eine Mitarbeiterin die Daten aufgenommen und ich dachte, damit sei alles erledigt, ich könnte am 15. Juli getraut werden. Dann aber kam aus dem Nebenzimmer wohl die Chefin und erklärte mir, sie würde festlegen, wann geheiratet wird“, erklärt Michael Kuhlmann. Der Meinung schloss er sich allerdings nicht an. Stattdessen ging er nach Wermelskirchen. Und erlebte das Gegenteil: „Hier begegnete man mir mehr als freundlich. Ich fühlte mich wie der König von Deutschland.“

Dort fand dann auch die standesamtliche Trauung statt. „Aber ich war so sauer auf das schreckliche Remscheider Amt, das bekannt dafür ist, alles kompliziert werden zu lassen. Versuchen Sie mal, da einen Lkw anzumelden – so dass ich so weit war, meinen Firmensitz zu verlagern. Irgendwohin – Hauptsache außerhalb von Remscheid.“ Dann aber seien zwei Rathaus-Mitarbeiter zu ihm gekommen und hätten ihm zugeredet, zu bleiben.

Michael Kuhlmann, der mit seiner Frau 12 Jahre zusammen ist, betont, dass er kein Remscheider, sondern Lenneper ist. „Ich wollte unbedingt auch in Lennep getraut werden. Weil aber im ehemaligen Standesamt inzwischen ein Reisebüro untergebracht ist, habe ich eine freie Traurednerin engagiert, die zu uns ins Museum kam. Dort – und auch bei ihr – war nur ein Anruf nötig. Das war dann kein Problem mehr“, zeigte sich der frischgebackene Ehemann erleichtert.

