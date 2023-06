Das ehemalige Berufskolleg bleibt verwaist

Ratsbeschluss: Kein Schulbetrieb im Gebäude an der Stuttgarter Straße.

Remscheid. Es bleibt dabei: Das ehemalige Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung an der Stuttgarter Straße soll abgerissen werden und einer Wohnbebauung weichen. Der Stadtrat lehnte mit 30 zu 24 Stimmen einen Antrag der Linkspartei ab, das Kolleg weiterhin für schulische Zwecke zu erhalten. Vor der Abstimmung kam es zu einer hitzigen Kontroverse, in der vor allem Alexander Schmidt (CDU) Kritik an der Ampel-Mehrheit von SPD, Grünen und FDP übte – und dabei den Vorstoß der Linken unterstützte.

Schmidt warf der Koalition vor, „mit der Brechstange“ an ihrem Wahlprogramm aus dem Jahr 2020 festzuhalten, wonach auf dem Gelände „moderner Wohnraum“ entstehen soll. Aus seiner Sicht haben sich die Vorzeichen längst geändert. Platz für Schüler müsse her – und zwar dringend: „Die Kinder sitzen mit dem Rücken zur Wand. Der Schulraum ist knapp geworden“, spielte er auf die steigenden Schülerzahlen an, die unter anderem dazu führen könnten, dass Container angeschafft werden müssen. Zudem ständen diverse Schulen vor einem Um- und Erweiterungsbau. Auch vor diesem Hintergrund sei es zielführend, das Kolleg als Puffer zu erhalten.

„Das Thema wurde rauf und runter diskutiert.“

Grünen-Fraktionsvorsitzender David Schichel reagierte empört. „Uns gesunden Menschenverstand abzusprechen, ist bedenklich und undemokratisch“, erklärte er. Zum einen müsste das Land die Gründung einer neuen Schule genehmigen. Zum anderen würde eine Dependance-Lösung auf Widerstand stoßen. „Kein Schulleiter, kein Lehrer hält das für gut“, merkte Schichel an. Vor allem aber sei es sinnlos, einen sechsstelligen Betrag in ein Gebäude zu investieren, das nicht für den Unterricht kleiner Kinder ausgerichtet sei, sondern für Erwachsene. „Das gilt für Fluchtwege, für Treppen, für sanitäre Anlagen.“

Eine Kostenaufstellung für bauliche Maßnahmen im Kolleg sei sinnvoll, erklärte hingegen Waltraud Bodenstedt von der Wählergemeinschaft WiR: „Ich würde gerne Zahlen wissen. Container bekommt man schließlich auch nicht umsonst“, stellte sie bei der Ratssitzung am Montagabend fest.

Für Sven Chudzinski (FDP) stand indes fest: „Das Kolleg ist abrissreif. Und wie sollen wir erklären, dass es für Auszubildende nicht mehr gut genug war, für andere nun aber doch?“, stellte er in den Raum.

SPD-Fraktionsvorsitzender Sven Wolf verwies darauf, dass die ehemalige Grundschule in Honsberg wieder für Bildungszwecke genutzt werden soll. „Das ist der bessere Platz für die OGS“, erklärte er im Hinblick auf fehlende Räumlichkeiten für die Freizeitbetreuung beim Offenen Ganztag. Zudem sei das Thema längst „rauf und runter diskutiert worden“.

Er entgegnete damit unter anderem Peter Lange von der Linkspartei, der von einer „gewissen Krise“ beim Schulraum in Remscheid sprach. „So lange diese Krise besteht, sollte das Gebäude doch erhalten bleiben.“

OB wunderte sich über„leidenschaftliches Plädoyer“

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) verlieh seiner Überraschung Ausdruck, dass CDU-Politiker Alexander Schmidt ein „leidenschaftliches Plädoyer“ für einen Antrag der Linken gehalten habe. „Die Substanz und der Zuschnitt des Kollegs sind sehr problematisch“, schloss er sich der Einschätzung der Ampel-Koalition an, die geschlossen gegen eine Reaktivierung des Schulgebäudes votierte – und somit vor Augen führte, wer das Sagen im Rat der Stadt Remscheid hat. Alle anderen Mitglieder waren dafür.

Neuer Standort

Vor einem Jahr wurden an der Stuttgarter Straße die Koffer gepackt: Das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung bezog den Neubau in der Schmalkalder Straße am Hauptbahnhof, der Remscheid rund 30 Millionen Euro kostete. Die Unterrichtsbedingungen und die Räumlichkeiten am früheren Standort galten als nicht mehr zeitgemäß. Seither steht der imposante Gebäudekomplex an der Stuttgarter Straße am Rande der Innenstadt leer.