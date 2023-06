So lädt das E-Auto am Vaillant-Platz

Zentralpunkt hat nun zwei Ladesäulen. Bald sollen in Remscheid weitere Stationen installiert werden – auch zum Schnellladen.

Remscheid. Er hat mittlerweile eine Außengastronomie mit Sonnenschirmen, ein Eiscafé – und nun auch zwei Ladestationen mit Plätzen für vier E-Autos: der Johann-Vaillant-Platz am Zentralpunkt. Die EWR hat die öffentlich zugänglichen Ladestationen gemeinsam mit der Vaillant Group errichtet. Letztere möchte der Stadt, in der sie unternehmerisch wirken kann, etwas zurückgeben. Und erst recht am Johann-Vaillant-Platz, wie Corinna Wnuck, Manager Corporate Communications, sagt.

Für Bezirksbürgermeister Stefan Grote (SPD) sind die Ladesäulen ein Schritt, um den Platz attraktiv zu halten. „Die Bezirksvertretung setzt sich bereits seit Jahren dafür ein, dass der Platz belebt wird. Auch der Markt funktioniert. Zu einem zukunftsfähigen Konzept gehört die E-Mobilität einfach dazu“, sagt Grote, der selbst eines der 2700 E-Autos in Remscheid fährt.

So funktioniert es:An den Ladepunkten können bis zu 22 kW Ökostrom der EWR geladen werden (AC-Technik). Die zwei Säulen stehen rund um die Uhr zur Verfügung. Wer aufladen möchte, braucht die App oder die Karte von chargepoint. In der App sieht man auch, ob der Ladeplatz frei ist. Nun Kabel anschließen und Karte an die Säule halten – los geht’s. Der Ladevorgang ist beendet, wenn man das Kabel entfernt. Kosten: 60 Cent je Kilowattstunde.

Gesperrt: Donnerstags zwischen 7 und 13 Uhr, wenn Markt ist, bleiben die vier E-Parkflächen gesperrt. Und: Nur, wer sein E-Auto lädt, darf auch die Parkfläche nutzen. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, sollte man das Feld räumen. Sonst kostet es einen Aufschlag. Verbrenner dürfen hier nicht parken.

Hintergrund: Mit der Ladestation Nr. 31 am Vaillant-Platz baut die EWR ihre Ladeinfrastruktur weiter aus: Aktuell gibt es 450 Ladepunkte an 20 Standorten, die Zahl ändert sich wöchentlich. 12 sind öffentlich nutzbar, unter anderem bei Möbel Knappstein, am Stadion Reinshagen, an der Kräwi, am H 2 O. Der beliebteste Ladeort ist die PSR-Tiefgarage Rathaus: Hier zählten die EWR im Mai 200 Ladevorgänge. Die EWR hat sich als einer der größten Anbieter für Ladeinfrastruktur in Remscheid entwickelt. „Die Elektromobilität ist für uns ein Wachstumsfeld“, sagt Geschäftsführer Prof. Dr. Thomas Hoffman. Im August eröffnen die EWR den ersten Schnelllader: bei Evertzberg an der Ringstraße.

Tatsächlich gibt es daran aber auch viel Kritik: E-Parkplätze seien selten belegt und nehmen Platz weg.