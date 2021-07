E-Autos: EWR planen zehn Ladestationen

Elektromobilität

Unter anderem sollen sechs Ladestationen in Hackenberg stehen.

Die EWR GmbH plant für das kommende Jahr 2020 zehn neue, öffentlich zugängliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Remscheider Stadtgebiet. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung des Energiedienstleisters hervor.

Demnach werden sechs Ladestationen vorbereitet, die künftig in Hackenberg beim Freizeitbad H2O stehen werden. Jeweils zwei Ladepunkte werden zudem im Laufe des kommenden Jahres in Lennep am Röntgenmuseum und am Lüttringhauser Rathaus aufgestellt, so dass insgesamt das Netz um zehn Ladesäulen an drei Standorten erweitert wird.

Bereits in diesem Jahr hat die EWR GmbH einige neue, halböffentliche Ladestationen in Betrieb genommen: An jeweils zwei Ladepunkten können nun beim Möbelmarkt Knappstein und bei der Gewag in der Emil-Nohl-Straße Fahrzeuge mit Elektroantrieb auf- beziehungsweise nachgeladen werden. red