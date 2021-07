Welcher verschneite Platz ist das?

Historisches Foto

Viele RGA-Leser erkannten den Kraspütt auf dem Rätselfoto der vergangenen Woche.

Von Manuel Böhnke

Der Canal Grande fließt zwar nicht durch Lennep. Dennoch fühlte sich RGA-Leser Michael Motte beim Betrachten unseres historischen Fotos der vergangenen Woche an Venedig erinnert. „Jedes Mal, wenn ich das Gebäude sehe, denke ich an die Seufzerbrücke in Venedig“, schrieb er dem Tüpitter. Wie viele andere Remscheider erkannte er, dass die abgebildete Gebäudebrücke nicht in Italien, sondern in Lennep zu finden ist: Sie verbindet zwei Häuser über dem von uns gesuchten Kraspütt.

ei seinen Führungen durch den Stadtteil bezeichnet auch Heimatexperte Dr. Wilhelm R. Schmidt die hölzerne Konstruktion als „Seufzerbrücke von Lennep“. Doch welchen Zweck erfüllt sie überhaupt? Darüber klärte eine Dame Schmidt vor einigen Jahren auf, berichtet er. Die Brücke verbindet den einstmaligen Standort des Kaufhauses Klasing & Baumann mit dem Gebäude, in dem früher Elektronik Karstens ansässig war.

Doch ursprünglich war das Gebäude an der Kölner Straße im Jahr 1910 nicht für einen Elektriker, sondern für einen Kunstschlosser und Schmied gebaut worden. Der habe für sein Material ein weiteres Lager gebracht. „Dadurch entstand der nicht sehr hohe Übergang, durch den sich dann die Lehrlinge beim Schleppen der Eisenteile quälen mussten. Ob sie dabei geseufzt haben, das ist wohl nicht bekannt, aber immerhin möglich“, schreibt Schmidt.

Viele RGA-Leser erinnerten sich an Elektro Karstens. Einer besonders: Peter Karstens. „In dem linken Haus habe ich über 20 Jahre gewohnt und gearbeitet“, erklärt er. Hinter den oberen Fenstern sei der Wohnbereich gewesen, darunter die Werkstatt. „Über die Brücke gingen wir ins Nebengebäude, wo meine Eltern wohnten und unten unser Geschäft war“, erinnert er sich.

Im Luftschutzbunker fanden viele Bürger Schutz

Etwas zur Geschichte des Kras-pütts beitragen kann Heinz-Jürgen Schmitz. So ist am 6. Oktober 1746 durch zündelnde Kinder der Großbrand vom Kraspütt entfacht worden. Ausbreiten konnte sich das Feuer, weil die Häuser an dieser Stelle dicht aneinanderstanden, erklärt Roland Benscheid. Die Bewohner dieser Gegend waren häufig Arme und Kranke. Denn ganz in der Nähe sei früher einmal ein Sumpf gewesen, was für viel Feuchtigkeit sorgte.

Benscheid weiß auch, woher die Gasse ihren Namen hat. An der Stelle soll es früher einmal einen befestigten Brunnen gegeben haben. „Im bergischen Sprachgebrauch ist ‚Pütt‘ ein Brunnen.“

Heinz-Jürgen Schmitz, Helmut Schucht und Rudi Sommavilla weisen darauf hin, dass sich am Kraspütt auch ein Luftschutzbunker befunden hat, der während des 2. Weltkriegs „vielen Bürgern den nötigen Schutz“ gegeben habe.

Die richtige Lösung wussten auch: Klaus Müller, Tim Bergmann, Klaus Trester, Monika Kloss, Renate Aiello, Reinhard Wolff, Christel Mütze, Dieter Prill, Karl Grimm, Helmut F. Ruppert, Lukas Althoff, Thomas Schroeter, Hans-Willi Oberlis und Britta Richter.

