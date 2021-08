Dunkle Gestalt wirft Steine in Fenster

Wieder Awo

Zersplittert. Acht Fenster gingen am Wochenende zu Bruch bei der Arbeiter- wohlfahrt am Mollplatz in Lennep.

Erneut traf es die Awo. Vermutet wird auch diesmal ein rechtsextremer Hintergrund.

Wieder ein Anschlag auf eine Einrichtung, die sich um Flüchtlinge kümmert: Am frühen Samstagmorgen warf ein Steinewerfer die Scheiben der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Mollplatz in Lennep ein. Ein Anwohner beobachtete gegen 3.45 Uhr eine dunkle Gestalt, die sich vom Grundstück der Awo entfernte und rief die Polizei. Eine Personenbeschreibung konnte der Zeuge jedoch nicht liefern.

Noch am Wochenende ersetzte ein Glaser die zersplitterten acht Fensterscheiben. Die Awo setzte ihr regulär geplantes Programm für Senioren fort, am Samstag wurde Bingo gespielt.

„Wer auch immer hinter dieser Tat steckt, soll sich keine Illusionen machen: Die kriegen uns nicht klein“, erklärte Antonio Scarpino, Vorsitzender des Awo-Ortsvereins. Mit seinen Mitarbeitern geht er davon aus, dass die Tat einen rechtsextremen Hintergrund hat. Unter anderem finden bei der Awo am Mollplatz Deutschkurse für Flüchtlinge statt.

Es ist der zweite Anschlag auf die Awo in wenigen Wochen. Erst in der Nacht auf den 22. Mai waren die Scheiben der Einrichtung eingeworfen worden. Wie damals eilte Jürgen Heuser, stellvertretender Vorsitzender der Awo, noch in der Nacht an den Tatort. Gegen 4.20 Uhr musste er feststellen, dass der Unbekannte im Schutz der Nacht nicht weniger als acht Scheiben eingeworfen hatte und dann unerkannt entkommen konnte. Auch Heuser lässt sich von der neuerlichen Gewalttat nicht beeindrucken. „Wir werden weitermachen und lassen uns nicht einschüchtern“, erklärt er und dankt den aufmerksamen Nachbarn für die augenblickliche Benachrichtigung der Polizei. Weil die Tat vermutlich einen politischen Hintergrund hat, übernimmt dort erneut die Abteilung Staatsschutz die Ermittlungen. In ähnlich gelagerten Fällen blieben Erfolge bislang aus.

In der Vergangenheit waren mehrere soziale Einrichtungen in Lennep und Lüttringhausen das Ziel von Attacken geworden. Betroffen war unter anderem die Caritas in der Brunnengasse. Sie ist Anlaufstelle für Flüchtlinge ebenso wie die Ökumenische Initiative Lüttringhausen als Träger des F(l)air-Weltladens in der Gertenbachstraße. Das Schaufenster ging mehrfach zu Bruch. Zudem kam es zu rechtsextremen Schmierereien, und Fahrzeuge wurden beschädigt, die einen Aufkleber der Aktion „Remscheid tolerant“ tragen.

Nur einmal erhielt die Polizei eine Täterbeschreibung

Nur nach einem Fall erhielt die Polizei eine brauchbare Täterbeschreibung. Danach handelte es sich um einen großen Mann von kräftiger Statur. Er ist 30 bis 45 Jahre alt, hat schulterlanges Haar. Die Suche nach ihm führte gleichwohl zu nichts. Am Donnerstag will die Awo Flagge zeigen. Für 15 Uhr bittet sie zu einem Solidaritäts-Kaffeetrinken. Die Einnahmen werden zur Reparatur der Scheiben verwendet.