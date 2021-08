Dürrejahre für Kunst sind zu Ende

Ausstellungsfläche am Markt

Kulturdezernent freut sich auf Räume am Markt. Pro Arte tritt auf die Euphorie-Bremse.

Von Thomas Wintgen

Der Mietvertrag für die neue städtische Adresse am Markt steht vor dem Abschluss. Nach dem Beschluss des Seniorenbeirats Anfang dieser Woche, das vormalige Ladenlokal Kappen für den Seniorenbeirat, für die Begleitung des Umbaus Innenstadt durch den Quartiersmanager sowie für das Projektbüro „Mosaik“ (demografische Entwicklung) zu nutzen, hat Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz um die Vorbereitung der Unterschriften unter dem Mietvertrag gebeten.

Das erläuterte Kulturdezernent Dr. Christian Henkelmann am Donnerstag im Gespräch mit dem RGA. Er begrüße sehr, dass hier die Möglichkeit bestehen werde, fantastische Gelegenheiten zu Ausstellungen zu haben – zu gewissermaßen idealen Bedingungen. Die Adresse sei verkehrsgünstig sowie fußläufig zu erreichen, sie ist barrierefrei, das heißt auch für Rollstuhlfahrer und Fußgänger mit Rollatoren – also kaum besser denkbar. Remscheids Kunstliebhaber dürfen sich auf die Gelegenheit freuen, hier gewissermaßen nach beschwerlichen Zeiten „kultureller Dürre“ wieder etwas für die bildende Kunst tun zu können. Reinhard Jammers, der Sprecher der Initiative Pro Arte, vermag diese Vorfreude allerdings nicht vorbehaltlos zu teilen. So schön die großen Schaufenster und hellen Räume seien, so unzulänglich sind ihm die Bedingungen.

Ehrenamt könnte Ausstellungen betreuen

Mit einem städtischen Mitarbeiter, der Beratungsbüro und Ausstellung gleichzeitig betreut, hätte er gut leben können. Wenn hier freilich vornehmlich Menschen verkehren, die mit der Kunst nichts zu tun haben, sei die Sache anders. Dann sei die Adresse eine „Hilfslösung und kein Ersatz für eine Galerie“. Es sei für ihn undenkbar, hier beispielsweise Bauhaus-Fotografien auszustellen. Fazit: So wunderbar die Räume sind, so wenig „kann ich mit der Regelung leben“.

Rein räumlich gibt es auch für Henkelmann keinen Vergleich mit den Ende 2014 aus finanziellen Gründen aufgegebenen Räumen an der Scharffstraße; er empfindet, dass die Räume „Anregungen zu Kreativität und Fantasie möglich machen“. Die Adresse Bismarckstraße 2 / Markt 13 liege an geschichtsträchtiger Stelle: „Von hier hat Remscheid seinen Ausgang genommen.“

Henkelmann schwärmt von der Nutzung der Hängeflächen für Bildende Kunst ebenso wie für „zielgruppen- und themenspezifische Ausstellungen“ des Seniorenbeirats, der Seniorenberatung oder auch der Quartiersmanager mit womöglich aktuellen Plänen für die Neugestaltung beispielsweise des Friedrich-Ebert-Platzes.

Aus seiner Sicht bietet sich an, in Zusammenarbeit mit Pro Arte ein ehrenamtlich begleitetes und organisiertes Ausstellungsangebot außerhalb der Öffnungszeiten des Projektbüros zu leisten.