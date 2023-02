DSDS: Lüttringhauser Riccardo Colo zündet den Turbo

Lüttringhauser hatte vor der RTL-Castingshow nur bei seiner Abi-Feier am Leibniz-Gymnasium einen Auftritt.

Von Andreas Weber

Remscheid. Als der letzte Ton von Philipp Dittberners „Das ist dein Leben“ verklungen war, flippte Pietro Lombardi aus, hüpfte auf den Jurorentisch, reckte die Arme gen Studiodecke, schrie ein „Jaaaa“ heraus. Auf dem Boden zurück, sank er in die Knie. Danach herzte der DSDS-Juror Riccardo Colo und drückte ihm eine Goldene CD in die Hand, die erste, die in der 20. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ verliehen wurde. Euphorisch feierte der Sänger den 22-jährigen Lüttringhauser, der gerade seinen ersten TV-Auftritt mit Bravour absolviert hatte. „Du bist bei 60 Prozent, wir machen 100 Prozent draus“, feuerte Pietro das Nachwuchstalent an und riet ihm: „Ich wünsche mir noch mehr Gefühle, komm mehr aus dir raus.“ Dass für Riccardo die Recalls nicht das Ende sind, prognostizierte Lombardi bei seinem Ausraster in der Casting-Runde: Der Junge aus dem Bergischen ist für ihn ein heißer Live-Show-Kandidat.

Die fünf Minuten vor Dieter Bohlen und Co. zogen an Riccardo Colo wie im Film vorbei, berichtet er im RGA-Gespräch: „Ich habe das alles in dem Moment nicht realisiert.“ Zu fokussiert auf die Aufgabe sei er gewesen und sein Zittern im Körper unter Kontrolle zu halten. „Ich habe es tatsächlich geschafft, mich auf den Song zu konzentrieren.“ Die Folgen erlebte er nach der Ausstrahlung seines Auftritts am vergangenen Samstag. Der WhatsApp-Eingang auf seinem Handy spielte verrückt, ungezählte, zumeist positive Botschaften erreichten ihn.

Gedreht wurden die Castings im September vergangenen Jahres. Auch der Recall auf Mallorca, für den sich der Lüttringhauser dank Lombardi ein VIP-Ticket gesichert hatte, ist längst gelaufen, wird aber bei RTL erst nach Abschluss der elf Castingshows ausgestrahlt. Wenn Riccardo Colo gefragt wird, ob Mallorca Endstation oder Sprungbrett lächelt er und sagt: „Lasst Euch überraschen.“ Verraten wird der Ausgang noch nicht.

Seit dem Grundschulalter singt er, aber nur für sich daheim

Als er sich in den Aufzeichnungen später „Das ist dein Leben“ singen sah, kam Stolz auf, „weil ich mir alles selber angeeignet habe“. Luft nach oben bleibt: „Ich kann es besser, aber dafür, dass ich so nervös war, bin ich sehr zufrieden mit dem ersten TV-Auftritt.“ Was er bislang erleben durfte, bestärkt den Studenten in seiner Passion: „Musik erfüllt mich total.“ Der Spaß am Singen begleitet den Halb-Italiener (Mutter Deutsche, leiblicher Vater Italiener) seit dem Grundschulalter. „,Aber nur für mich, immer zu Hause im Kinderzimmer“, blickt Riccardo zurück. Gitarre spielen kann er auch, seine Leidenschaft aber gehört dem Gesang.

Vor DSDS hatte er nur einen Auftritt. Das war bei der Abi-Feier 2018 in der Aula des Leibniz-Gymnasiums. Colo coverte „Wonderwall“ von Oasis. Wie er in die Fußstapfen der Gallagher-Brüder trat, überraschte die Anwesenden. Schulleiter Thomas Giebisch erinnert sich an seine Verwunderung: „Plötzlich haut der beim Abi so einen raus. Warum nur so spät, das hätte er doch auch mal früher machen können?“

Mit seinem Talent war Riccardo zuvor unter dem Radar geflogen. Nicht nur die musikalische Ader erfreut Giebisch in der Retrospektive: „Er war ein toller Typ und sehr guter Schüler.“ Mittlerweile hat sich viel getan in Riccardos Leben. Er ist nach Wuppertal gezogen, studiert Wirtschaftsingenieurwesen in Bochum in den letzten Zügen, will dieses Jahr fertig werden. Dass er es bei DSDS probiert, verdankt er seinem 19-jährigen Cousin Lorenzo aus Wuppertal. „Er hat mich zu DSDS getrieben. Die Idee war nicht neu, aber ich habe es mir lange nicht zugetraut, vor Kameras aufzutreten.“ Er sei von Natur ein nervöser Mensch, gesteht Riccardo.

Nach Köln zu einem der letzten Vor-Castings fuhr er am 26. August total unvorbereitet. „Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet, habe dann wohl so überzeugt, dass man mich direkt da behalten wollte.“ Ein zweites Vor-Casting folgte, bei dem der Remscheider auch seine Gitarre auspacken durfte. Privat, sagt er, höre er alles Mögliche. „Am liebsten Pop, Hip-Hop, auch Rock.“

20. DSDS-Staffel

Die 20. DSDS-Staffel bei RTL umfasst 20 Folgen im TV, meist samstagabends (20.15 Uhr): elf Mal Casting, sechs Recalls, drei Liveshows. Die Recalls werden vom 22. Februar bis 25. März gezeigt, die Liveshows mit dem Finale laufen am 1./8./15. April.