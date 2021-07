DSDS: Jury verabschiedet Pia-Sophie Remmel mit Applaus

TV-Show

+ © RTL / Stefan Gregorowius Vollgas gegeben in der DSDS-Castingshow: Für Pia-Sophie Remmel reichte es am Ende aber nicht. Sie schied im Recall aus. © RTL / Stefan Gregorowius

16-jährige Gymnasiastin scheidet im Recall aus. HP Baxxter rät ihr, sich noch einmal zu bewerben. Ihre erste Single wird im Frühjahr erscheinen.

Von Andreas Weber

Das Ticket nach Dubai blieb Pia-Sophie Remmel verwehrt. Die 16-jährige Remscheiderin scheiterte bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) im nationalen Recall.

Die Aufzeichnung der TV-Show liegt schon vier Monate zurück, ausgestrahlt wurde sie vergangenes Wochenende. Der Auftritt der EMA-Gymnasiastin fehlte im Zusammenschnitt bei RTL, weil Pia-Sophie nicht zu den 30 Auserwählten zählte, die in das Emirat fliegen durften. In der Zwischenrunde, aufgezeichnet in den Kölner MMC-Studios, sang Pia-Sophie diesmal mit „Satellite“ von Lena vor. Anders als bei ihrem ersten Auftritt bekam sie nicht von allen vier Juroren das Urteil präsentiert, sondern nur von H.P. Baxxter.

Der Scooter-Sänger verabschiedete sie mit Applaus, sprach davon, dass „Satellite“ möglicherweise nicht das richtige Lied für sie gewesen sei, Pia-Sophie auch zu jung sei, um dem monatelangen Dauerdruck vor einem Millionenpublikum auszuhalten. „Die Jury hat mich aber ermuntert, wiederzukommen“, erklärte Pia-Sophie Remmel dem RGA.

Traurig sei sie anfangs über ihr Ausscheiden gewesen. Mit einigem Abstand gibt sie der Einschätzung von Dieter Bohlen & Co. jedoch Recht: „Ich habe nach den paar Drehtagen gemerkt, dass ich abends total kaputt war und Kopfschmerzen hatte.“ Die Oberstufenschülerin ordnet DSDS 2017 aber auch so als großen Erfolg ein. „30 000 Kandidaten hatten sich beworben und ich bin unter die besten 120 gekommen.“

Erste Tür hat sich nach der Castingshow schon geöffnet

Die talentierte Sängerin erlitt dasselbe Schicksal wie der Remscheider Ferdinando Erba, dem im Vorjahr ebenfalls der Sprung in die Endrunde versagt blieb. Reichen Ertrag wirft der Gang ins TV-Rampenlicht aber für die Gymnasiastin ab. „Ich habe bei DSDS viele tolle Menschen kennengelernt. Die erste Tür hat sich auch geöffnet. Ich werde demnächst meine erste Single rausbringen.“

In der 14. Staffel lernte sie mit dem Herdecker Mark Richter einen Teilnehmer kennen, der ein eigenes Tonstudio betreibt. „Fackeln im Wind“ heißt die Nummer, die im Frühjahr erscheinen soll. Ein Musikvideo wird noch gedreht und Live-Auftritte soll es auch geben, verspricht Pia-Sophie.

Und den Ratschlag der Jury, sich noch einmal zu bewerben, will sich die Remscheiderin genau überlegen. 2018 steht ihr Abitur am EMA an. „Vielleicht wage ich in zwei Jahren einen erneuten Anlauf“, meint die 16-Jährige, die dieses Jahr unter all den Kandidaten eine der Jüngsten war.