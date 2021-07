Drogenhändler bleibt bis 2018 im Gefängnis

Urteil

+ © Michael Sieber Das Wuppertaler Landgericht © Michael Sieber

Das Landgericht Wuppertal verurteilte einen Remscheider zu drei Jahren und zehn Monate Haft.

Von Dirk Lotze

Einen Angeklagten, der als selbst abhängiger Drogenhändler in Remscheid mit gefälschten Papieren agiert und sich eine Verfolgungsjagd mit Zivilfahndern geliefert haben soll, hat das Landgericht Wuppertal verurteilt. Der Mann muss wegen einer ganzen Liste von Taten für drei Jahre und zehn Monate in Haft. Zusätzlich wies ihn das Gericht in eine Entziehungsklinik ein.

Zur Begründung verwies das Gericht auf die Vorstrafen des Mannes: „Er hat sich relativ unbeeindruckt von früheren Verurteilungen gezeigt.“ Der Endzwanziger hatte gestanden, vergangenen Juni zu Fuß und in einem Leihauto geflüchtet zu sein, nachdem ihn Zivilfahnder an der Heidmannstraße erkannt hatten. Einen Führerschein hatte er da nicht. Der Angeklagte entkam zunächst. Zur Festnahme kam es wenig später in einer Wohnung an der Königstraße. Dort wurde Marihuana sichergestellt, das teils verkauft werden sollte.

Die mehrfache Verwendung von gefälschten, italienischen Papieren – Pass und Führerschein auf den selben Namen – hingegen wertete das Gericht als Urkundenfälschung. Unter der falschen Identität mietete er regelmäßig in Solingen einen Golf an. Der Filialleiter der Leihfirma erklärte: „Es gab nie Probleme.“ Sogar pünktlich zurückgegeben wurden die Fahrzeuge jedes Mal. Nicht bestätigt haben sich Vorwürfe wegen einer Schusswaffe in der durchsuchten Wohnung. Unwiderlegt handelt es sich um ein Erbstück, das irgendwann einfach unter einem Bett vergessen wurde.

Das Urteil entspricht weitgehend dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Den Antrag von Verteidiger Dr. Robin Kinzler wies das Gericht zurück: Zwei Jahre ohne Bewährung – „damit er sofort in Therapie gehen kann“ – sei zu wenig. Richter Holger Jung: „Den Entschluss zur Therapie hätte man sich gewünscht, als er auf freiem Fuß war.“ Der Angeklagte bleibt bis zur Rechtskraft in Untersuchungshaft, weil seine Drogensucht unbehandelt ist. Bis Anfang 2018 soll er im Gefängnis bleiben, danach kann er in eine Klinik wechseln. Steht er den Entzug durch, kann der Rest der Strafe unter Auflagen ausgesetzt werden.