Mutmaßlicher Drogendealer in Lennep festgenommen

Cannabis und Co.

+ © Tim Oelbermann (Symbolfoto) Cannabis-Konsum hat Folgen. © Tim Oelbermann (Symbolfoto)

Bei einer Streife im Bachtal fiel der vorbestrafte 22-Jährige der Polizei auf.

Remscheid. Am Freitagabend gegen 21 Uhr nahm die Polizei einen 22-Jährigen in einer Grünanlage im Lenneper Bachtal vorläufig fest.



Die Beamten waren auf Streife als ihnen der Tatverdächtige auffiel. Als der 22-Jährige die Polizisten sah, warf er einen Beutel unter eine Parkbank. Daraufhin kontrollierten sie den bereits vorbestraften jungen Mann. In seiner Tasche konnten sie Cannabis, eine Feinwaage, weitere Betäubungsmittel und Bargeld in szenetypischer Stückelung feststellen.



Während der Kontrolle holte der Mann plötzliche eine Dose hervor und schluckte eine weiße pulvrige Substanz. Da nicht klar war, um was es sich bei dem geschluckten Pulver handelte, wurde der Tatverdächtige

zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert.



Der einschlägig vorbestrafte 22-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Es wurde ein Haftbefehl erlassen.

Erst im Juni hatten Ermittler in Remscheid zwei große Drogenplantagen gefunden