DRK startet Blutspende

Am 6. Februar

Wer möchte, kann beim Deutschen Roten Kreuz zum Lebensretter werden.

Das DRK in Remscheider startet wieder eine Blutspende. Treffpunkt ist am Montag, 6. Februar, das Haus des Kreisverbands, Alleestraße 122 bis 124. Von 15.30 bis 20 Uhr steht das Helferteam bereit. Allein der DRK-Blutspendedienst West sei werktäglich auf bis zu 3500 Blutspender angewiesen, um die Krankenhäuser mit Blutpräparaten versorgen zu können. „Wer jetzt eine Freundin oder einen Kollegen mitbringt, der die Blutspende zum ersten Mal ausprobiert, bekommt einen schicken Regenschirm direkt auf dem Termin“, so das DRK.-zak-