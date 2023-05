Dringend gesucht: der Eigentümer dieser Garagenanlage

Um die Parksituation in Klausen zu entschärfen, würde die LEG gerne eine Garage erneuern.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Am späten Nachmittag oder gar am Abend einen Parkplatz in der Hans-Böckler-Straße in Klausen zu bekommen, gleicht teils einem Glücksspiel. Eine Straßenseite ist meist komplett zugeparkt, jede Lücke wird von Autos ausgenutzt. Entlastung könnte eine Garagenanlage etwa gegenüber der Hausnummer 2 bringen, die bis zu 54 Fahrzeuge aufnehmen könnte – wenn sie derzeit nicht gesperrt wäre. Viele Anwohner wünschen sich deswegen, dass sie instand gesetzt wird. In der zuständigen Bezirksvertretung wurde nun aber deutlich, dass das daran scheitert, dass einer der Miteigentümer der Immobilie nicht aufzutreiben ist.

Das berichtete Laura Wagener, Niederlassungsleiterin der Wohnungsbaugesellschaft LEG für die Region Düsseldorf. „Die Parksituation dort zu verbessern, ist auch für uns ein großes Anliegen“, versicherte sie. Deswegen plane die LEG den Abriss der Anlage, die im Februar 2022 „aus Gründen der Verkehrssicherung“ stillgelegt wurde, und einen entsprechenden Neubau. Allerdings gehöre die Immobilie nicht komplett der Wohnungsgesellschaft, sondern habe mehrere Eigentümer: „Da ist damals beim Ankauf wohl was schief gegangen.“

Einem Abriss oder anderen Maßnahmen müssten alle Eigentümer zustimmen, erklärte Laura Wagener: „Und einer fehlt uns derzeit.“ Bei dessen Anteil handele es sich zwar nur „um ein ganz kleines Puzzlestück“, ohne das gehe es aber nicht. Der im Grundbuch eingetragene Eigentümer sei nicht mehr aktuell, ob es einen neuen gibt und, wenn ja, wie der heißt, sei derzeit unklar. „Wir haben auch schon über die Bauaufsicht versucht, den Besitzer zu ermitteln“, berichtete die Niederlassungsleiterin. Aber auch das sei ohne Erfolg geblieben. „Deswegen können wir da nicht umsetzen, was wir gerne umsetzen würden.“

Das Grundbucheinträge nicht aktuell sind, kommt durchaus vor, insbesondere wenn der bisherige Besitzer verstirbt. Zwar schreibt die Grundbuchordnung in Paragraf 82 vor, dass Erben den Eintrag ändern lassen. Doch manchmal ist die Erbschaft unklar, es gibt gar keinen Erben oder der schlägt das Erbe aus. In solchen Fällen kann ein Grundstück „herrenlos“ werden, erläutert das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales und Bau in einem Leitfaden für den Umgang mit Problemimmobilien.

„Danach ist das Grundstück nicht frei verfügbar, sondern es besteht ein Aneignungsrecht des Landesfiskus“, heißt es in dem Leitfaden. Bedeutet: Der Bau- und Liegenschaftsbetriebes (BLB) des Landes kann sich als Eigentümer eintragen lassen. Tut er das nicht, kann jeder andere zuschlagen: „Wer sich als erster im Grundbuch als Eigentümer eintragen lässt, erwirbt ohne jede Gegenleistung das Eigentum.“

„Wir prüfen derzeit mit unseren juristischen Fachkollegen weitere mögliche Schritte“, erklärt dazu die LEG-Pressestelle auf RGA-Anfrage. Zudem stehe man mit der Stadt im Kontakt. Ziel sei es weiter, die Situation vor Ort zu verbessern: „Wir werden unsererseits alles dafür tun, hier eine konstruktive Einigung zu erzielen.“

Hintergrund

Die LEG Immobilien SE, 1970 als Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen gegründet, ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen mit über 160 000 Wohnungen, davon mehr als 1000 in Remscheid.

