Güldenwerth

+ © Symbolfoto: Uli Preuss © Symbolfoto: Uli Preuss

In der Hofschaft Güldenwerth in Remscheid lief am Mittwoch gegen 13 Uhr ein dreijähriger Junge zwischen geparkten Autos auf die Straße.

Dabei stieß er gegen den Mazda eines 24-Jährigen, der gerade durch die Hofschaft fuhr. Die Familie brachte den leicht verletzten Jungen ins Krankenhaus, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. red