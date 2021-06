Lüttringhauser TV feiert sein 150-jähriges Bestehen

Dorfverein

Der Lüttringhauser TV wurde 1869 gegründet. Das Jubiläum wird mit einem Fest im Ortskern begangen.

Von Tristan Krämer

In der Handball-Bezirksliga der Damen hat die erste Mannschaft des Lüttringhauser TV noch alle Chancen auf den Aufstieg in die Landesliga. Und auch bei den Männern rangiert der LTV auf Rang 2 und hat noch Hoffnung auf den Platz an der Sonne, der am Saisonende zum Aufstieg berechtigen würde. Der Traum vom Triple lebt also: Doppelaufstieg und 150. Vereinsjubiläum – das würde dem LTV-Jahr 2019 die Krone aufsetzen.

Doch auch wenn es mit dem sportlichen Erfolg nicht funktionieren sollte, wird gefeiert.

Für Samstag, 13. Juli, und Sonntag, 14. Juli, lädt der 1869 als reiner Turnverein gegründete LTV zu einem Fest zum 150-jährigen Bestehen ein. Und zwar, wie es sich für einen selbst ernannten Dorfverein gehört, nicht zu einer Gala mit Abendkleid, Anzug und Krawatte, sondern ganz gemütlich und bürgernah an die Heimatspielbühne mitten im Lüttringhauser Ortskern. „Ein Festakt würde einfach nicht dem Charakter des Vereins entsprechen“, sagt Frank Hackländer, zweiter Vorsitzender des LTV.

Stattdessen dürfen sich die Besucher des runden Vereinsgeburtstags am 13. Juli auf ein Bühnenprogramm sowie Getränke- und Imbissstände freuen. Ab 17 Uhr geht es los, ab 20 Uhr steht dann Gitarrist, Sänger und Komponist Oliver Hanf auf der Bühne. Für das Catering an dem Festwochenende ist Markus Kärst verantwortlich. Der ist nicht nur Geschäftsführer vom Hotel Kromberg, sondern auch LTV-Mitglied.

Ohnehin, erklärt Jörg Adams, der seit 2015 Vorsitzender Vereins ist, setzen die Organisatoren auf die Kraft der Mitglieder und die Vernetzung des LTV in dem Stadtteil. Dass die groß beziehungsweise engmaschig ist, zeigt die Reaktion von Volker Beckmann, Leiter des Kulturkreises des Heimatbunds, als Adams bei ihm nachfragte, was es denn bei der Organisation von Veranstaltungen so alles zu beachten gebe. „Er hat nicht nur geholfen, sondern dockt gleich das vom Heimatbund geplante Latino-Festival an unser Fest an“, berichtet Adams.

Breites Sportangebot sorgt für hohe Bindungskraft

So startet der 14. Juli an der Heimatspielbühne zunächst mit einem Frühschoppen, der musikalisch vom Lüttringhauser Posaunenchor untermalt werden soll, und geht ab 15 Uhr ins Latino-Festival über.

Organisationskraft kommt aber auch aus dem LTV selbst. Denn längst ist aus dem einstigen reinen Turnverein die sportliche und freundschaftliche Heimat von rund 900 Mitgliedern in heute elf Abteilungen geworden. 300 Mitglieder zählt allein die Handball-Sparte des LTV.

LÜTTRINGHAUSER TV VEREIN 900 Mitglieder sind beim LTV in elf Abteilungen aktiv. Darunter Handball, Judo, Taekwondo, Schwimmen, Wasserball, Volleyball, Billard und Laufen. Hinzu kommen zahlreiche Kurangebote in Gymnastik, Walking, Spinning, Seniorensport und Co. FEST Zum 150-jährigen Bestehen wird im Sommer gefeiert. Am Samstag, 13. Juli, um 17 Uhr geht es los, am Sonntagmorgen, 14. Juli, mit einem Frühschoppen weiter. Schauplatz ist der Bereich an der Heimatspielbühne.

Zwar, sagt Adams, habe auch der LTV mit Mitgliederschwund und einem Mangel an Übungsleitern – immerhin knapp 60 sind es derzeit – zu kämpfen. Dank des Engagements vieler und einem breiten Angebot an Sportarten und Kursen gelinge es aber weiter, eine hohe Bindungskraft auszuüben. „Manche haben bei uns als Kinder mit dem Turnen angefangen, sind dann zum Schwimmen gewechselt und spielen heute Wasserball und Handball“, beschreibt Adams.