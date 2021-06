Doppelte Ehre für Peter Maar

Ehrung

+ © Roland Keusch Peter Maar (re.) mit Ehefrau Marianne nahm die Auszeichnungen von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz entgegen. © Roland Keusch

Der Ehrenvorsitzende des Lüttringhauser Heimatbundes erhält zwei Auszeichnungen für sein außergewöhnliches Engagement.

Von Sven Schlickowey

Doppelte Ehre, wem doppelte Ehre gebührt: Peter Maar hat die Bürgermedaille der Stadt und die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen bekommen. Während einer Feierstunde im Lüttringhauser Rathauses überreichte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz beide Auszeichnungen an den langjährigen Vorsitzendes des Heimatbundes.

„Sie haben sich wirklich um Lüttringhausen und damit um die ganze Stadt verdient gemacht“, lobte Mast-Weisz den Geehrten. Eine solche Auszeichnung zu erhalten, sei alles andere als selbstverständlich. „Zwei solche Ehrungen, da muss schon etwas Besonderes passieren“, so der Oberbürgermeister, der auch deutlich machte, dass es um die Verleihung der Remscheider Bürgermedaille schon mal „interessante Diskussionen“ im Stadtrat gebe. „Ich kann Ihnen aber versichern, dass in Ihrem Fall nicht diskutiert wurde.“ Obwohl oder gerade weil Maar als streitbar gelte. „Zu einer Person, die Spuren hinterlässt, gehört aber auch, dass sie streitbar ist.“

Wie nach ihm Bezirksbürgermeister Andreas Stuhlmüller („Zwei solcher Ehrungen sind ungewöhnlich aber keinesfalls unangemessen.“) mühte sich Mast-Weisz die vielfältigen Verdienste von Peter Maar aufzuzählen. Die Liste blieb aber, trotz aller Ausführlichkeit, unvollständig.

180 000 Euro Spenden für Lüttringhausen gesammelt

Seit den 1980er Jahren engagiert sich Peter Maar im Lüttringhauser Heimatbund, dessen Vorsitzender er zwischen 2004 und 2017 war. Der Erhalt des Bandwirker-Brunnens und die Restaurierung des Clarenbach-Denkmals fallen ebenso in diese Zeit wie „großartige Feste“ (Mast-Weisz), darunter die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum des Lüttringhauser Rathauses. Mehr als 180 000 Euro Spenden habe Maar in den vergangenen Jahren gesammelt, so der Oberbürgermeister: „Eine Summe, die ist unverstellbar.“ Unter Peter Maar habe sich der Heimatbund zudem zu einem „politischen Schwergewicht“ entwickelt, betonte Andreas Stuhlmüller: „Was beim Kottenbutteressen vorgetragen wird, ist relevant.“ In dieser Rolle kämpften Maar und der Heimatbund auch energisch und letztlich erfolgreich gegen das geplante Gewerbegebiet Blume.

AUSZEICHNUNGEN BÜRGERMEDAILLE Die Bürgermedaille der Stadt wird auf Beschluss des Rates verleihen. VERDIENSTORDEN Die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verleiht der Bundespräsident.

Peter Maar selber erinnerte sich in seiner kurzen Dankesrede lieber an eine andere Begebenheit – und konnte sich dabei eine kleine Spitze Richtung Remscheid nicht verkneifen: Humorvoll berichtete er von einem Porträt von Otto von Bismarck, das die Lüttringhauser zur Einweihung des Rathauses 1908 geschenkt bekommen hatten – das später aber im Remscheider Rathaus hing. „Ich habe dann öffentlich die Rückgabe der Beutekunst gefordert“, so Maar. Und so kam es dann auch. „Sie sehen: Wir kümmern uns auch um die kleinen Dinge.“ Und auch dafür gebührt ihm doppelte Ehre.