Dörpfeldschule bezieht ihre Zutaten aus eigenem Garten

Ein Platz für Sonnenanbeter: GGS weiht Kräuterspirale ein.

Remscheid. Seit Mittwoch genießt Küchenchefin Julia Schmelzer den direkten Blick von ihrer Arbeitsstätte in der Dörpfeldschule auf frische Zutaten für die Mahlzeiten der OGS-Kinder. Mit Hilfe der Burscheider Gärtnerei Höpken, dem benachbarten Garten- und Landschaftsbau Alfred Berghöfer (Galaberg) und der Firma Ibach hat die Grundschule eine von Granitsteinen eingefasste Kräuterspirale erhalten.

Letzte Hand legte die Drachen-Klasse (4a) von Schulleiterin Judith Flohr an, schüttete Erde auf die Kieselsteine, pflanzte die 17 verschiedenen Kräuter ein, die Gärtnermeister Reiner Höpken mitgebracht hatte. Vom Thymian, Bohnenkraut, Schnittlauch, Salbei, Fenchel, Basilikum, Cola-Kraut bis zum Lavendel wurden die Kräuter in der Erde von den Viertklässlern vergraben. Ein freier, richtig heller Platz auf dem Rasen war ausgesucht worden. „Die Spiralform ist ausgerichtet nach dem Lauf der Sonne“, erklärte Reiner Höpken. Unten sind die Kräuter, die viel Feuchtigkeit benötigen, oben thronen die Pflanzen, die Trockenheit gut vertragen. An der Spitze hat der Rosmarin sein Plätzchen.

Die Grundschüler werden sich nicht nur am Anblick der grünen Sonnenanbeter erfreuen. Die 47-köpfige Garten-AG, die aus 4a und 3c von Lehrer Shuhrat Vohidov besteht, wird nach dem Rechten schauen und die neueste Errungenschaft der Dörpfeldschule bei Bedarf mit ausreichend Wasser versorgen. Flohr hofft, noch mehrere Regentonnen zu bekommen, in denen Wasser gesammelt werden kann. Denn das ständige Schleppen von Wassereimern aus dem Gebäude ist auf Dauer anstrengend. Die Garten-AG ist beliebt, der Enthusiasmus der kleinen Züchter groß. Weg aus dem Klassenzimmer, Naturkunde im Grünen - „Das ist das beste Lernen“, teilt Flohr die Begeisterung. Die Außengestaltung der GGS an der Oststraße schreitet voran. Auch mit Höpkens Hilfe war neben dem Eingang vorne ein Hochbeet angelegt worden. Und die große Sandspielfläche wird flankiert von Pflanzen. War´s das? „Nein, ich glaube, Frau Flohr fällt bestimmt was Neues ein“, sagt Reiner Höpken. An seiner Unterstützung wird es nicht scheitern. Höpken hilft immer wieder gerne in Schulen.

