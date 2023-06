Wie stellen Sie sich das Outlet vor, Herr Dommermuth?

Heute entscheidet der Stadtrat über das DOC in Lennep. RGA-Leserin Elisabeth Buchholz hat im Vorfeld Fragen gestellt.

Von Axel Richter

Remscheid. Kommt nun doch ein Outlet-Center nach Lennep? Am heutigen Montag will der Stadtrat über den Verkauf des Röntgen-Stadions beraten und den Startschuss für den Bebauungsplan geben. Unsere Leserin Elisabeth Buchholz will es davor genau wissen: Wer zahlt, wenn für das Center in Lennep die Straßen ausgebaut werden müssen? Wo sollen weitere Parkplätze entstehen, wenn die geplanten Plätze nicht reichen? Und warum sollen in dem Center acht Restaurants entstehen, wenn die Besucher doch in die Lenneper Altstadt gelockt werden sollen?

Diese und weitere Fragen ließ die RGA-Leserin dem Tüpitter zukommen. Der gab sie weiter und Investor Philipp Dommermuth antwortete prompt. Der RGA hat den Fragenkatalog ergänzt. Auszüge:

Herr Dommermuth hat richtig festgestellt, dass es heute bereits zu Staus in Lennep kommt. Er fordert eine „Ertüchtigung“ der Straßen. Wie genau soll die aussehen und wer soll sie bezahlen?

„Das wird das Verkehrsgutachten zeigen“, sagt Philipp Dommermuth: „Und es wird auch konkrete Vorschläge zur Ertüchtigung geben. Die Folgekosten zahlen wir!“ Das gilt laut Investor auch für die Infrastrukturmaßnahmen, die bereits erfolgt sind, also zum Beispiel den Ausbau der Kreuzung Ringstraße / Rader Straße. Die Stadt ist dafür mit insgesamt 13 Millionen Euro in Vorleistung getreten. Dommermuth wird die Rechnung begleichen müssen.

Die Anzahl der Parkplätze beziffert Herr Dommermuth auf 1600. Im DOC Roermond gibt es 6000 Parkplätze. Wie und wo stellen sich Herr Dommermuth weitere Parkmöglichkeiten vor?

„Die 1600 Parkplätze sollten für den normalen Betrieb ausreichen“, sagt Philipp Dommermuth: „An Brückentagen kann es mehr werden. Da nutzen wir in Montabaur ein zusätzliches Parkhaus. Aktuell verhandeln wir über weitere Grundstücke außerhalb des Centers, um weitere Parkmöglichkeiten zu errichten.“

Wie will die Stadt die Remscheider Innenstadt stärken, wenn sie gleichzeitig das Outlet in Lennep genehmigt?

„Der städtebauliche Vertrag mit der Stadt wird uns vorgeben, was wir verkaufen dürfen und was nicht“, antwortet Philipp Dommermuth: „Tendenziell gilt aber, dass im Outlet nur B- und Alt-Ware (letzte Saison) verkauft werden dürfen.“ Die Verkaufsfläche soll auf 18.000 Quadratmeter beschränkt sein. Es soll Bekleidung und Sportkleidung, Schuhe und Lederwaren sowie im kleineren Umfang Spiel- und Haushaltswaren, Uhren, Süßwaren etc. zu kaufen geben.

Die Besucher sollen in die Lenneper Innenstadt gelockt werden. Warum sind dann sage und schreibe acht Restaurants im DOC vorgesehen?

Dommermuth: „Es es ist ein Food Court geplant, der nur Fast Food anbietet und von bis zu sechs Anbietern betrieben wird. Im westlichen Teil des Centers (Feuerwache) haben wir bewusst auf Gastronomie verzichtet, um eine Konkurrenzsituation mit der hochwertigen Gastronomie der Altstadt zu vermeiden.“ Die denkmalgeschützte Feuerwache soll unter anderem für soziale und kulturelle Zwecke genutzt werden und Büros enthalten.

Für welchen Preis wechseln die Grundstücke den Besitzer?

Für 14,9 Millionen Euro. Die Gesamtfläche von Stadion, Kirmes- und Jahnplatz bemisst sich auf etwas mehr als 64.000 Quadratmeter. Der Quadratmeterpreis liegt damit bei rund 232 Euro. Das Geld, das die Stadt einnimmt, soll zum Beispiel für den Ausbau von Kitas und Schulen dienen.

In welchen Schritten soll das Center errichtet werden?

Philipp Dommermuth möchte das Center in drei Bauabschnitten realisieren. Als erstes soll die Mall im Stadion fertig werden. „Zur Eröffnungsfeier am Tag X, denke ich, werden 40 Stores operativ fertig sein“, sagt Dommermuth. Der Bereich in Richtung Jahnplatz soll anschließend bebaut werden. Fünf Jahre Zeit bleiben bis zur kompletten Umsetzung. „Wir werden, wie im Angebot geschildert, circa 60 bis 70 Stores bauen“, sagt Dommermuth.