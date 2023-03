DOC in Lennep: Bürgerbefragung ist vom Tisch

Stadtrat lehnte Antrag der Linkspartei ab. Thema könnte aber erneut auf die Tagesordnung kommen.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Eine Bürgerbefragung, ob ein Outlet-Center in Lennep entstehen soll, wird es nicht geben – vorerst jedenfalls. Die Linkspartei verfehlte mit ihrem entsprechenden Antrag am Donnerstag klar eine Mehrheit im Stadtrat. Deren Fraktionsvorsitzende Brigitte Neff-Wetzel hatte dafür geworben, den Remscheiderinnen und Remscheidern die Entscheidung zu überlassen.

So wie 2011, als sie über ein Outlet-Center in Blume abstimmten – und dabei das Großprojekt am Rande Lüttringhausens bestätigten. Dieses Ergebnis sei „fälschlicherweise“ auf die späteren Pläne für Lennep übertragen worden, so dass die Sprecherin der Linkspartei eine neuerliche Befragung verlangte. „Es hat sich im Laufe der Jahre ja vieles verändert, so ist der Bedarf nach Wohnraum gestiegen – insbesondere nach sozialem Wohnraum“, beschrieb die Politikerin alternative Pläne für die Outlet-Flächen, wofür sie allerdings nur wenig Zustimmung erntete.

SPD-Fraktionschef Sven Wolf betonte, „dass wir noch in einem frühen Stadion der Diskussion sind“. Bis Ende Mai will die Stadtverwaltung mit dem Interessenten Philipp Dommermuth Verhandlungen führen – unter anderem über Kaufpreis der Flächen und Ausgestaltung des Centers – und dann dem Stadtrat eine Empfehlung geben, ob die Pläne verwirklicht werden sollen oder nicht. Außerdem verwies Wolf auf das Kommunalwahlergebnis vor zweieinhalb Jahren, wobei sich die Parteien in ihren jeweiligen Programmen zum Designer Outlet Center (DOC) klar positioniert hätten.

2020 hatte die Linkspartei, die das DOC ablehnte, 4,6 Prozent in Remscheid erzielt – und 1,4 Prozentpunkte im Vergleich zu 2014 verloren. Die Sozialdemokraten, die das Projekt mittrugen, waren mit 34,5 Prozent eindeutig als Sieger vom Platz gegangen. „Aber ich mache meine Wahlentscheidung doch nicht nur von einem Thema abhängig“, erklärte Peter Lange (Linke) an die Adresse des SPD-Fraktionschefs.

Sympathien für eine Bürgerbefragung ließ Fraktionschef David Schichel (Bündnis 90/Die Grünen) durchblicken. „Ich kann das vom Grundsatz her verstehen. Aber wir stehen doch jetzt erst einmal am Anfang eines Prozesses“, bat er die Antragsteller, ihr Ansinnen um ein „paar Monate zurückzustellen“.

Eindeutig war die Position, die Sven Chudzinski (FDP) einnahm. Er lehnte die Befragung ab: „Wir sind vor zweieinhalb Jahren bei der Kommunalwahl gewählt worden, um Entscheidung zu treffen und Verantwortung zu übernehmen.“ Diesem Anspruch sollte der Stadtrat gerecht werden. Markus Kötter (CDU) erklärte, dass „uns doch noch allen die nötigen Informationen“ über das Projekt fehlen. „Wir werden aber mit Sicherheit noch einmal über das Thema Bürgerbefragung beraten“, stellte der Fraktionsvorsitzende fest, der erneut mahnte, die Kommunikation müsse bei dem möglichen Großprojekt verbessert werden.

So scheitere schließlich der Vorstoß der Linkspartei, der lediglich von Bettina Stamm (Wählergruppe echt.remscheid) und den drei Vertretern von Pro Remscheid unterstützt wurde. Der Erweiterungsantrag von Pro Remscheid, auch über die geplante Einrichtung einer Erstunterkunft für Geflüchtete in der ehemaligen Lenneper Grundschule Am Stadion eine Bürgerbefragung zu starten, wurde hingegen im Rat einmütig abgelehnt. Lediglich die Antragssteller stimmten dafür.

