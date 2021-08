Wuppertal will Klageverzicht zum DOC schnellstmöglich vorbereiten

OB: „Wir werden das DOC bauen!“

+ © McArthurGlen Brückenschlag zwischen Parkhaus und DOC-Center: Noch ist es nicht sicher, ob Wuppertal auf die Klagen gegen das Outlet Center verzichtet. © McArthurGlen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Frank Michalczak schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Frank Michalczak schließen

Wuppertaler Stadtrat legt Outlet-Pläne in Elberfeld zu den Akten. Vorerst bleibt es bei juristischen Schritten gegen Projekt in Lennep.

Update vom 24. September - Von Frank Michalczak

Die beiden Remscheider Landtagsabgeordneten begrüßen die Entscheidung des Wuppertaler Stadtrates, den Klageverzicht gegen das DOC in Lennep vorzubereiten. Sowohl Jens Nettekoven (CDU) als auch Sven Wolf (SPD) werten dies als positives Zeichen, dass der seit Jahren schwelende Streit zwischen beiden Kommunen beigelegt werden kann.

Dass vor einem endgültigen Klageverzicht die Wuppertaler Einzelhändler befragt werden sollen, dürfe aber nicht dazu führen, dass im DOC weitere Sortimentsverschiebungen oder -kürzungen erfolgen, erklärt Nettekoven. „Wir wollen einen breiten Branchenmix im DOC. Das hat die Remscheider Politik so beschlossen“, warnt Nettekoven vor weitreichenden Änderungen in den geplanten Angebotssparten, die von den Wuppertaler Händlern verlangt werden könnten. Auch das Unternehmen McArthurGlen, das 165 Millionen Euro ins Lenneper DOC investieren will, hatte zuletzt von einem „finalen Verhandlungsergebnis“ nach Gesprächen mit der Wuppertaler Stadtverwaltung gesprochen.

Sven Wolf hat das Gefühl, dass der dortige Stadtrat „eine politische Lösung herbeiführen will“. Denn: Die Verwaltungsspitze hatte mit Blick auf ein neuerliches Gutachten empfohlen, einen Klageverzicht noch nicht auszusprechen. „Es war für mich am Sonntagabend unwahrscheinlich, dass der Rat am Montag die Kraft aufbringt, sich anders zu positionieren“, erklärt Wolf mit Blick auf das breite Bündnis von CDU, SPD, FDP, Grüne und Freien Wähler, das einen eigenen Antrag zum DOC stellte. So zeigt sich Wolf „verhalten optimistisch“, dass der Klageverzicht tatsächlich ausgesprochen wird.

Dies müsse aber zügig geschehen. Denn: Seit 2016 befassen sich unterschiedliche Gerichte mit dem Großprojekt. Ein Verhandlungstermin werde es aber auch in diesem Jahr nicht geben, hatte Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke bereits vor der Sitzung des Stadtrates in Wuppertal mit Blick auf den Verfahrensstand erklärt. Dabei liegt die Baugenehmigung bereits seit April 2017 vor. Investor McArthurGlen wartet seither auf die Entscheidung der Richter, so dass sich der Startschuss für das Bauvorhaben immer weiter verzögert.

Fritz Beinersdorf, Fraktionssprecher der Linken im Remscheider Rat und ein entschiedener DOC-Gegner, weist darauf hin, dass seine Parteifreunde in Wuppertal gegen den Klageverzicht gestimmt haben. „Sie sind da ganz auf unserer Linie“, erklärt der Politiker, der sich immer wieder mit kritischen Beiträgen zum Thema Outlet zu Wort meldet.

Linken-Sprecher freut sich über Ende der Outlet-Pläne in Elberfeld

So begrüßt er es ausdrücklich, dass sich der Wuppertaler Stadtrat von Plänen endgültig verabschiedet hat, ein solches Center in Elberfeld zu errichten. Dass eine deutliche Mehrheit der Wuppertaler Politiker hingegen dem DOC in Lennep Steine aus dem Weg räumen will, findet er höchst bedauerlich. Es sei aber wahrscheinlich, dass sie den Klageverzicht aussprechen. „Da geht es doch nur noch um Gesichtswahrung“, lautet sein Kommentar. Vor diesem Hintergrund sei auch die Befragung des Einzelhandels zu verstehen, die dem Klageverzicht vorgeschaltet wird.

Unser Artikel vom 23. September - Von Frank Michalczak

Der Wuppertaler Stadtrat verabschiedet sich von den Plänen, ein Factory Outlet Center in Elberfeld zu ermöglichen. Der Beschluss über die Zukunft von Bahndirektion und Ortslage Kleeblatt fiel am Montagnachmittag einstimmig. Ob aber die Klage gegen das Designer Outlet Center (DOC) in Lennep zurückgenommen wird, entschieden die Politiker noch nicht. Zunächst soll der Einzelhandel in Wuppertal befragt werden, was er von diesem Großprojekt hält. Ins Spiel kommt dabei unter anderem die Interessengemeinschaft Wuppertal 1 der Elberfelder Geschäftswelt.

+ Wuppertals OB Andreas Mucke grüßte Remscheid. © Andreas Fischer

Wuppertals Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD) zeigte sich aber sehr zuversichtlich, dass eine Einigung mit Remscheid und Investor McArthur Glen erzielt wird – dass also Wuppertal auf die Klagen gegen das DOC verzichtet. „Einen schönen Gruß nach Remscheid. Alles wird gut“, erklärte er am Ende der Debatte über die Outlet-Pläne. Immerhin: Ein Klageverzicht soll nun schnellstmöglich vorbereitet werden.

In zwei Monaten tagt der Wuppertaler Rat das nächste Mal

Der Zeitplan sieht so aus: Bis zur nächsten Ratssitzung in zwei Monaten soll die Wuppertaler Stadtverwaltung ein Meinungsbild des dortigen Einzelhandels ermitteln. Ist dieser den vorgesehenen Verkaufsflächen gegenüber positiv gestimmt, kann alles ganz schnell gehen: „Dann könnten wir vor dem nächsten Stadtrat auch noch Sondersitzungen einberufen“, fügte Andreas Mucke mit Blick auf das Ende des Rechtsstreits hinzu, der seit mehr als drei Jahren schwelt.

Lesen Sie auch: DOC-Streit - Mast-Weisz appelliert an Wuppertaler Rat

Damit stimmte der Rat dem Antrag eines breiten Bündnisses aus SPD, CDU, FDP, Grünen und Freien Wählern zu, die aber in unterschiedlichen Nuancierungen den Sachverhalt darstellten. Ludger Kineke (CDU) erklärte: „Wir sind doch auf der Zielgeraden. Es wird Zeit, den Stachel in der bergischen Zusammenarbeit zu entfernen.“

Klaus Jürgen Reese (SPD) erinnerte daran, dass der Handel in Wuppertal mit dem Normenkontrollverfahren gegen das DOC geschützt werden sollte. „Wenn sich nun herausstellt, dass der Schutzzweck verlorengegangen ist, dann macht doch eine Klage keinen Sinn.“ Das heißt: Falls die Händler keine gravierenden Umsatzverluste befürchten, wären die rechtlichen Schritte überflüssig.

Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) hat mit Interesse die Friedensofferte der Nachbarstadt entgegengenommen, wie er sagt. „Wir begrüßen die Beschlüsse. Sie müssen nun aber auch umgehend umgesetzt werden von der Wuppertaler Verwaltung.“ So der so: Er bleibe bei der klaren Linie. „Wir werden das DOC bauen.“

Mast-Weisz erinnert daran, dass Investor McArthurGlen gegenüber dem Wuppertaler Einzelhandel bereits erhebliche Zugeständnisse gemacht hatte, indem Verkaufsflächen in Sparten wie Sportartikel und Lederwaren reduziert werden sollen. „Weitere Zugeständnisse sind, so der Vertreter von McArthurGlen, nur schwer zu akzeptieren“, fügt er hinzu. Gleichwohl scheine sich eine Verständigung über die geplanten Sortimentsumfänge zwischen der Interessengemeinschaft Elberfeld und McArthurGlen abzuzeichnen.

Mast-Weisz führt an, dass alle benachbarten Städte, IHK und Einzelhandelsverband das Großprojekt unterstützten. Aus Sicht der Stadt Remscheid machten weitere Gespräche derzeit nur Sinn, „wenn sie von der Wuppertaler Verwaltung nicht an neue und zusätzliche Bedingungen geknüpft werden“.

DOC ZAHLEN 120 Geschäfte und sechs Restaurants sollen im DOC entstehen. Kostenpunkt: 165 Millionen Euro. So teuer soll das Ganze nach Angaben des Investor McArthurGlen werden. Seine Heimat findet das DOC auf dem bisherigen Kirmes-, auf dem Jahnplatz und im Röntgen-Stadion. Mit dem Verkaufserlös will Remscheid unter anderem eine moderne Sportanlage in Hackenberg realisieren.

Für Remscheid hat das Projekt, mit dem die Schaffung von 800 Arbeitsplätzen verbunden ist, wesentliche Bedeutung für die Stadtentwicklung. Röntgen-Stadion, Jahn- und Kirmesplatz sollen für das DOC veräußert werden. Das marode Stadion soll in Hackenberg durch eine moderne Anlage ersetzt werden. Zudem werden für Lennep zahlreiche Tagestouristen erwarten, die in der Altstadt bummeln sollen.

Auch interessant: TBR-Chef zufrieden mit den Bauarbeiten Rader Straße/Ringstraße