DOC: Kirchencafé ist keine Option mehr

Die Idee eines Kirchencafés im Designer Outlet Center (DOC) ist vom Tisch. Stattdessen soll ein solches Café in der Nachbarschaft zum DOC entstehen.

Dafür sprach sich nach kontroverser Diskussion die Sommersynode des Evangelischen Kirchenkreises Lennep mehrheitlich aus.

Ein Anlauf- und Begegnungspunkt als integrierter Teil des Einkaufs-Villages, wie es der britische Investor McArthurGlen in Lennep plant, war nur eine kurzfristige Option. „Das wäre schon wegen der Kosten utopisch“, erklärt Pfarrer Hartmut Demski, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Lennep. Auch inhaltlich passe ein Kirchencafé im DOC nicht ins seelsorgerische Konzept. „Wir wollen da nicht eine Nische ausfüllen und nachher doch im Trubel eines Konsumtempels untergehen.“

Allerdings war die Mehrheit der 130 Entsandten aus den 18 Gemeinden, die dem Kirchenkreis angehören, schon der Meinung, dass die künftigen DOC-Besucher in unmittelbarer Nachbarschaft des Centers auch auf Kirche treffen sollten. Wie und wo genau, das soll eine Arbeitsgruppe diskutieren, die auf der Kreissynode ins Leben gerufen wurde. Dazu gibt es Gespräche auch mit der Katholischen Kirche in Remscheid. Das Kirchencafé am DOC soll ein ökumenisches Projekt werden.

Kirche stellt sich darauf ein, dass das Outlet-Center kommt

„Das ist keine Stellungnahme für oder gegen das DOC“, sagt Demski, der sich nach der Veröffentlichung der Café-Pläne durch den RGA der Kritik von DOC-Gegnern ausgesetzt sieht. „Allerdings stellen wir uns darauf ein, dass es kommt.“

Die Ängste, die damit verbunden sind, nehme der Kirchenkreis sehr wohl wahr, erklärt der Superintendent. „Wir müssen aber auch wahrnehmen, dass mit dem Projekt auch viele positive Erwartungen verbunden sind. Und wir müssen wahrnehmen, dass das Center viele Menschen anziehen wird.“