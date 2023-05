DOC-Gegner: Stadt bricht Vertrauen

Peter Lange ist Vorsitzender der BI Lennep. Er äußert Kritik an der Stadt.

Remscheid soll nun doch ein DOC bekommen. Gegner kritisieren den Vorgang der Stadt.

Remscheid. Die Bürgerinitiative Lennep wirft der Stadt Remscheid Vertrauensbruch vor. Anlass sind die neuen Pläne für ein Outlet-Center in Lennep. Danach hatte die Stadt die Lennep-Konferenzen, in der die Bürger ihre Vorschläge für eine Neugestaltung des Röntgen-Stadions einbringen konnten, nicht fortgesetzt.

Wie berichtet, soll der Stadtrat in seiner Juni-Sitzung einen neuen Bebauungsplan für das Outlet der Unternehmerfamilie Dommermuth auf den Weg bringen. Das stößt bei der Bürgerinitiative auf Kritik. „Die Aufnahme einer zweiten Planung für die Ansiedlung eines Outlet-Centers führt zu unlösbaren Umweltkonflikten und stellt die Existenz des Einzelhandels in Remscheid und den Nachbarstädten sowie das Überleben unserer Innenstädte in Frage“, erklärt Vorstandsmitglied Peter Lange.

Die Auswirkungen für Umwelt, Handel und Verkehr sind Gegenstand neuer Gutachten, die im Planverfahren erstellt werden müssen. ric