DOC: Erste Klagen sind eingegangen

+ © McArthurGlen So soll das DOC einmal aussehen. Zunächst ist es aber ein Fall für das Verwaltungsgericht Düsseldorf. © McArthurGlen

Wuppertal geht gegen Baugenehmigung vor. Bürger wollen die Wupperstraße erhalten.

Von Frank Michalczak

Die ersten Klagen gegen das Großprojekt DOC sind im Verwaltungsgericht Düsseldorf eingegangen, erklärt Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke. Überrascht zeigt sie sich nicht: Unter anderem habe die Stadt Wuppertal ihrer Ankündigung nun auch Taten folgen lassen. Sie leitete rechtliche Schritte gegen mehrere Baugenehmigungen ein, die Remscheid dem Investor McArthurGlen ausgestellt hat – unter anderem für das Parkhaus und für das eigentliche Outlet-Center.

Wie die Juristin erklärt, gibt es eine vierwöchige Frist, um gegen die Genehmigung vor Gericht zu ziehen. „Dieser Zeitraum beginnt ab Zustellung.“ Unter anderem wurden rund 300 Anwohner rund ums künftige DOC über die Erteilung der Baugenehmigung in Kenntnis gesetzt. Denkbar sei, dass es auch aus diesem Kreis zu Klagen kommen wird. Zwei Bürger sind bereits aktiv geworden, berichtet Barbara Reul-Nocke. „Sie klagen gegen die Einziehung der Wupperstraße.“ Diese verliert in Lennep ihre Funktion als Verkehrsader. Sie wird zur Sackgasse, weil das DOC in einem Straßenabschnitt gebaut wird.

Noch keine rechtlichen Schritte gegen den Bebauungsplan

Noch keine Klage liegt der Dezernentin gegen den Bebauungsplan vor, den der Stadtrat im Dezember 2016 verabschiedet hat. Er gibt dem Bauvorhaben einen planungsrechtlichen Rahmen. Inkraft trat der Bebauungsplan im April, als er in einem Sonderamtsblatt der Stadt Remscheid veröffentlicht wurde. Dies war ein Meilenstein – für das Großprojekt, aber auch für seine Gegner. „Denn ab diesem Zeitpunkt begann die Klagefrist. Sie dauert ein Jahr“, erläutert Barbara Reul-Nocke.

Dabei geht es um sehr viel Geld: Investor McArthurGlen spricht von einer Investition in Höhe von 165 Millionen Euro. Auf dem Gelände in Lennep, das unter anderem das Röntgen-Stadion, den Jahn- und Kirmesplatz umfasst, sollen 125 Geschäfte entstehen. Baustart soll 2018 sein. Zuletzt sprach Henning Balzer, Entwicklungsdirektor bei McArthurGlen, davon, dass der Eröffnungstermin Ende 2019 sein könnte – auch wenn dieses Ziel ehrgeizig sei. Eine gute Portion Optimismus gehöre bei einem Großprojekt wie diesem aber dazu.