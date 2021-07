Déjà-vu: Wirte geben ihren Ausstand

Abschiedsparty

+ © Michael Schütz Hunderte Besucher feierten Abschied: Nach über 30 Jahren gaben die Betreiber des Déjà-vu ihren Ausstand. In der Kult-Disco soll es aber weitergehen. © Michael Schütz

Hunderte Besucher nahmen von den Betreibern der Kult-Disco Abschied. Als Überraschung schauten sieben ehemalige DJs vorbei.

Von Stephanie Licciardi

Die Bässe wummern den Besuchern bereits aus der Ferne entgegen. Die Straße rund um den Lenhartzhammer ist voll – mit geparkten Autos am Straßenrand und Menschen, die in Richtung des bei Tage eher unscheinbaren Hauses entgegenstreben. Unter dem Schild mit der Aufschrift „Deja Wü“ stehen sie Schlange, während im Inneren die Party steigt. Anlass für den Ansturm ist der Abschied der bisherigen Gastgeber: Reiner und Uli Zelck gaben ihren Ausstand. In der Disco geht es aber mit einem neuen Team weiter.

+ Wiedersehen von DJs und Déjà-Gastgebern Martin Nanzig, Uli Zelck, René Großmann, Frank Müller und Reiner Zelck (v.l.). © Michael Schütz

Die scheidenden Noch-Besitzer Reiner und Uli Zelck freuten sich über den Zulauf und darüber, noch einmal viele Besucher wiederzusehen. „Ich kenne das ja noch von früher, wenn an den verschiedenen Tagen viel los war“, erinnert sich Uli Zelck. „Aber heute Abend sind auch viele Gäste da, die lange nicht mehr hier waren.“

Seit 1988 gehört das Déjà zu Remscheid wie der Bergische Löwe auf den Rathausplatz. Viele der Anwesenden sind mit der Disco älter geworden, weiß DJ Martin Nanzig. „Das Publikum ist heute Abend weit über 40. Die meisten hier sind quasi mitgewachsen.“

DJs setzten insbesondere auf Rockmusik

Nanzig selbst legte in den 90er Jahren im Déjà-vu auf und sorgte für eine rockige Mischung bei der Musik. „Die 80er und 90er Jahre waren die Hochzeit des Déjà-vu. Jahrzehntelang war das Motto hier Rock“, so Nanzig. Das Repertoire habe aber auch Reggae und Techno umfasst.

Insgesamt hätten seit Gründung circa 30 DJs im Lenhartzhammer 4 die Besucher auf die Tanzfläche bewegt, erzählt er weiter. „Viele haben nur ein Jahr lang Musik aufgelegt, andere wiederum gehörten zum festen Inventar des Déjà.“

Besucher verknüpfen zahlreiche Erinnerungen mit den Gastgebern



Und die Gäste? Die drängten sich inzwischen im Inneren der Disco. Es wurde getanzt, gesungen und getrunken. Die Remscheider Rockliebhaber verknüpfen mit der Disco viele schöne Erinnerungen. „Ich verbinde viel mit dem Déjà-vu“, meint Besucherin Nadine. „Nicht nur meinen Freund habe ich 2012 hier kennengelernt, sondern es ist auch einer der wenigen Orte in Remscheid, wo man noch was unternehmen kann.“

Remscheiderin Ina schwelgt in Nostalgie. „Vor meiner Familienzeit war ich immer mittwochs, freitags und samstags hier“, berichtet sie. Beide Stammbesucherinnen hoffen, dass sich mit dem Besitzerwechsel nicht viel ändern wird. „Das Déjà-vu ist gut so, wie es ist. Und das macht seinen Alleinstellungsmerkmal aus.“ Regina verbindet „viele gute Bekannte und die Musik mit der Disco“. Seit 30 Jahren ist das Déjà-vu Dreh- und Angelpunkt für Remscheids Discolandschaft. Das bestätigt auch René Großmann. Er legte selbst als DJ auf. „Früher wurde hier gerockt“, sagte Großmann. „Das Déjà-vu ist die letzte Rockdisco im Bergischen Land.“ Der Abend erinnere ihn an die 1990er Jahre. „Da war immer genauso viel los wie zur Verabschiedung von Uli und Reiner.“ Als besondere Überraschung für die scheidenden Inhaber Reiner und Uli Zelck waren gleich sieben DJs mit dabei, die gemeinsam bis in die frühen Morgenstunden für eine gelungene Abschiedssause sorgten. Für die Zelck-Brüder sei die Überraschung groß gewesen. „Die beiden stehen ja ungern im Rampenlicht“, erzählt Großmann.

DISCO VIELE SCHREIBWEISEN Trotz Besitzerwechsel wird das Déja-vu, auch Deja-Wü oder Deja genannt, im Lenhartzhammer 4 in Lüttringhausen weitergeführt. Reiner und Peter Zelck setzen sich nach 30 Jahren zur Ruhe. Zum 1. März übernehmen die neuen Geschäftsführer die Deja-vu GmbH. IM INTERNET Weitere Informationen zur Kultrockdisco gibt es im Internet unter www.club-deja-vu.de.

Rock-Gurus wie Nanzig und Großmann gehören zu der Déjà-vu-Ära, von 1988 bis 2019. Und diese Ära sei zum Glück noch lange nicht zu Ende, bekräftigt Großmann. Denn der Kult geht weiter. Und das sei auch gut so. „In den letzten Jahren haben viele Läden wie das Exit oder das Getaway dicht gemacht.“