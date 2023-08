Diskussion zu Pflege und Kliniken

Remscheid. Beginn ist am Donnerstag, 17. August, um 18 Uhr im Quartiertreff Klausen, Karl-Arnold-Straße 4 in Lüttringhausen. Der Solinger Neumann sitzt seit 2010 im NRW-Landtag, zuvor war der gelernte Heilerziehungspfleger Geschäftsführer der Lebenshilfe-Werkstatt für Behinderte in Solingen. -wey-