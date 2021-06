Kommentar zum geplanten Gewerbegebiet: Dilemma Flächenverbrauch

Standpunkt von Thomas Wintgen

Wenn es um Ressourcen geht, also den natürlichen Bestand von etwas, was zum Beispiel zur Ernährung der Menschen benötigt wird, denken die meisten an Erdöl, die wenigsten an eine der wichtigsten: den Boden. In Deutschland verschwinden pro Tag gut 100 Fußballfelder. Ein Fußballfeld misst knapp 7150 Quadratmeter; bei 100 Feldern sind das 715000 qm oder 71,4 Hektar. Das sind – gerundet – zwei Gewerbegebiete der Größenordnung Gleisdreieck.

Eine spannende (Gewissens-) Frage für die Entscheider in Politik und Verwaltung. Denn es ist für Verantwortungsbewusste unstrittig, dass eigentlich kein Fleckchen Boden mehr verbraucht werden dürfte. Und es ist zugleich ein grundsätzliches Dilemma. Denn wer will es der Stadt verdenken, wenn sie möglichst viele Arbeitsplätze und Gewerbesteuer halten möchte? Wichtig wäre es allemal, im Gegenzug Brachen zu begrünen und mit Bäumen zu bepflanzen.

