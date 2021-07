Digitalisierung wird mit einer Millionenförderung angeschoben

Projekte

+ © Screenshot: RGA Die städtische Homepage wird komplett überarbeitet. © Screenshot: RGA

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Weber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Andreas Weber schließen

Remscheid will die hinteren Plätze im Smart City Index verlassen.

Von Andreas Weber

Beim Smart City Index 2019, einem Digitalranking aller 81 deutschen Großstädte, landete Remscheid auf Platz 79 – gerade noch vor Bergisch Gladbach und Salzgitter. Die Rangliste des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (bitkom), die sich aus 35 Kategorien ergibt, rief die Kommunalpolitik auf den Plan. Welche Konsequenzen aus den Ergebnissen zu ziehen seien, wollten die Grünen wissen. Im Hauptausschuss gab es zu dem Thema eine Relativierung und danach eine erfreuliche Nachricht.

Zunächst stellte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) klar: „Dieser Tabellenplatz steht uns nicht zu. So schlecht wie dargestellt sind wir nicht.“ Es sei schwer, alle Anfragen, die mehrmals wöchentlich im IT-Bereich an die Verwaltung herangetragen würden, zu beantworten. Wenn man das täte, so Mast-Weisz, käme man nicht mehr zu den originären Aufgaben. Arnd Zimmermann, Fachdienstleiter Digitalisierung, ließ eine Zahl sprechen, die Hoffnung macht, dass Remscheid in der Tabelle klettert.

Seit dieser Woche gibt es grünes Licht vom Land NRW über ein Volumen von zwei Millionen Euro, das in die Digitalisierung der Verwaltung gesteckt werden kann. Zehn Prozent trägt die Stadt. Sie wird dies in dem Bewusstsein tun, einen entscheidenden Beitrag zum papierlosen Dokumenten- und Schriftverkehr zu leisten.

Internetauftritt soll bis Anfang 2021 komplett überarbeitet werden

Zwei große Bereiche werden mit der Finanzspritze digitalisiert werden können: zum einen der Bürgerservice (Meldeangelegenheiten), zum anderen das Personenstandswesen (Standesamt mit Geburten, Hochzeiten, Sterbeurkunden). Im Juni 2021 soll das Projekt abgeschlossen werden. Umgesetzt wird es mit Hilfe eines Dienstleisters.

Am Internet-Auftritt wird ebenfalls gearbeitet. Anfang 2021 soll er komplett überarbeitet ein neues Gewand erhalten. In dem Zusammenhang wird die Stadt ihr touristisches Angebot im Netz in den Fokus rücken. Die Seestadt auf dem Berge spendiert sich dafür einen eigenen Online-Auftritt, der, so Zimmermann, im ersten Halbjahr 2020 an den Start gehen soll. Abgerückt ist Remscheid von der Idee, sich vom Relaunch des Auftritts der Wuppertaler Verwaltung inspirieren zu lassen. Der habe die Remscheider nicht überzeugen können, hieß es im Hauptausschuss.

Lesen Sie auch: OB steht Rede und Antwort im Zukunft-Campus