Digitaler Kampf gegen wilde Kippen

Über die Remscheid App werden monatlich im Durchschnitt 75 Mängel gemeldet.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Vielen stinkt das Problem gewaltig. Achtlos werfen Menschen ihren Unrat in die Natur, anstatt in die dafür vorgesehenen Tonnen und Container. In Remscheid tauchen an verschiedenen Stellen immer wieder neue wilde Müllkippen auf. An diesen Stellen besonders oft. Die Stadt Remscheid und die Technischen Betriebe (TBR) wollen den Kampf auch digital annehmen – und bieten den Bürgern über die Remscheid App eine Meldemöglichkeit. Unter dem Punkt „Digitales Rathaus“ können Remscheiderinnen und Remscheider neben wilden Kippen auch sonstige Verschmutzungen und Beschädigungen melden.

Mängel können direkt mit Fotos belegt werden

Etwa 75 Meldungen gehen über die Smartphone-App im Monat ein, durchschnittlich über 900 pro Jahr. In der Auswahl aus defekten Ampeln, beschädigten Gehwegen und vielem mehr sind wilde Müllkippen dabei der traurige Spitzenreiter. Das Melden funktioniert so: Im obersten Menüpunkt können bis zu vier Fotos vom „Tatort“ hochgeladen werden. Darunter wird über Google Maps der genaue Fundort angegeben. Weiterhin werden der Name und die Mailadresse des Melders erfasst, bevor im letzten Fenster die Art des Mangels abgefragt und dem Melder Platz für einen Kommentar gegeben wird. Die meisten Meldungen werden direkt an die TBR übermittelt. Bei wilden Müllkippen wird zusätzlich das Umweltamt auf den Plan gerufen.

Was viele Bürger bis zur Weißglut treibt, ist auch für TBR und Umweltamt ein Ärgernis, das für unnötige Mehrarbeit sorgt: „Verunreinigungen dieser Art sind kein Trend, sondern bewegen sich seit Jahren auf einem gleichbleibend hohen Niveau“, sagt Daniel Pfordt, stellvertretender Geschäftsbereichsleiter im Bereich Abfallwirtschaft bei den TBR. Er reagiert mit Unverständnis und Wut auf die Unbelehrbaren, die ihren Müll nicht zum ersten Mal in die Natur werfen: „Ganz ehrlich, das ist ein Verhalten, das der ganzen Gesellschaft zusetzt. Nicht nur uns, die den Dreck beseitigen müssen.“

Jens Fischer vom Umweltamt stimmt Daniel Pfordt zu. Bei wilden Müllkippen gebe es zwar zu unterschiedlichen Jahreszeiten ein Auf und Ab, das Problem bleibe aber präsent. Zusammen mit den TBR würde man schnellstmöglich tätig: „Auf öffentlichen Geländen können wir sofort einschreiten. Auf privaten Grundstücken sprechen wir zunächst mit den Anwohnern. Wenn das nicht hilft, müssen wir ordnungsbehördlich tätig werden“, sagt Fischer.

Telefonische Meldungen bleiben ebenfalls möglich

Die Ausmaße der eingehenden Mängelmeldungen zu wilden Kippen sind dabei immens: „Es ist teilweise so schlimm, dass wir mit einem großen Sperrmüllwagen anrücken müssen, um alles beseitigen zu können“, führt Daniel Pfordt aus. Von weggeworfenen Stoffresten bis zu aussortierten und kaputten Möbelstücken sei bereits alles von den TBR beseitigt worden, auch aus Naturschutzgebieten: „Das sind ausnahmslos Situationen, die bei uns für Entsetzen sorgen.“ Deshalb sei man auch froh über jede einzelne Meldung. Auch, wenn sie immer einen Mehraufwand an Arbeit bedeutet.

Die Möglichkeit, Mängel auch digital melden zu können, ist für Daniel Pfordt heutzutage selbstverständlich: „Eine solche Möglichkeit ist zeitgemäß und sorgt, insbesondere mit der direkten Foto- und Standortübermittlung, für entscheidende Vorteile.“ Trotzdem werde man bei Stadtverwaltung und TBR Beschwerden weiterhin auf mehreren Wegen entgegennehmen. Telefonisch ist das Umweltamt der Stadt Remscheid unter der Nummer 02191-163277 erreichbar. So wolle man sicherstellen, dass auch Bürger ohne Smartphone bei der Bekämpfung illegaler Müllkippen mithelfen können.

Mängel melden per App

Am 1. Januar diesen Jahres ging der Mängelmelder der TBR als Menüpunkt in die Remscheid App über. Beschwerden werden hier zentral gesammelt und an die zuständigen Stellen weitervermittelt. Erhältlich ist die App sowohl für Benutzer von Apple-, als auch von Androidgeräten in den jeweiligen App-Stores. Alternativ kann das Umweltamt telefonisch, per E-Mail oder über ein Kontaktformular erreicht werden.

Kontakt

Tel.: 02191/163277; Formular: t1p.de/hyyo2; Mail: umweltamt@remscheid.de

Kommentar von Lucas Hackenberg: Möglichkeiten nutzen

Das stinkt doch echt zum Himmel. Wer bereits eine illegale Müllkippe in der Nachbarschaft oder auf dem Spazierweg entdeckt hat, weiß: Das Problem betrifft nicht nur diejenigen, die es beseitigen müssen. Wilde Kippen sind ein gesamtgesellschaftliches Problem. Umso wichtiger ist es, gemeinsam anzupacken. Das Gute ist: Durch die Mängelmelder-Funktion in der Remscheid App wird das Melden von Unrat erheblich vereinfacht. Nur ein paar wenige Klicks auf dem Smartphone sind nötig – und schon ist die illegale Müllkippe erfasst. Im Idealfall sauber mit Fotos dokumentiert und mit einem genauen Standort versehen. Alles allein aufzuspüren, würde für TBR und Umweltamt einer Sisyphusarbeit gleichen. Daher ist die Hilfe aufmerksamer Bürgerinnen und Bürger gefragt. Die technischen Möglichkeiten sind bereits da. Nun ist es an jedem, die Funktionen auch zu nutzen. Mit Ignoranz durch die Weltgeschichte zu gehen, hilft hingegen nur den Müllbergen weiter.