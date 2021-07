Historisches Foto

+ © RGA-Repro Welcher Rohbau wird hier besichtigt? © RGA-Repro

RGA-Rätselfoto zeigte die Straßenmeisterei am Abzweig Lüttringhauser-/Ringstraße. Dort wird gerade der „Grillardor“ gebaut. Dieses Mal suchen wir einen Rohbau.

Von Andreas Weber

Remscheid. Hans-Werner Wallraff wohnt in der Albert-Schmidt-Allee/Ecke Hebbelstraße. „Zu Fuß bin in drei Minuten am gesuchten Ort.“ Das RGA-Rätselfoto zeigte die ehemalige Straßenmeisterei am Abzweig der Lüttringhauser Straße auf die Ringstraße. „Nachdem die Gebäude nicht mehr als Straßenmeisterei genutzt wurden, standen sie lange leer und das Gelände verwilderte“, schreibt Wallraff dem Tüpitter.

Mittlerweile erhält die einstige Brache ein neues Gesicht. „Es ist sehr löblich, dass sich mit Arndt Krienen und seinem Partner Leute gefunden haben, die dem Anwesen neues Leben einhauchen. Wir als erweiterte Nachbarn freuen uns auf die Eröffnung“, meint Wallraff. Der Fachhandel Grillardor wird dort rund ums Grillgut ausstellen und verkaufen. Auch eine Gastronomie ist ab Juni 2020 geplant.

+ So sah es an der Abzweigung früher aus. © Archivfoto: Herbert Draheim

Peter Hübeler identifizierte die Einmündung sofort: „Es ist eindeutig die Kreuzung aus Lüttringhausen kommend, am Eingang Lennep, halblinks geht es weiter Richtung Ringstraße, rechts ab nach Lennep.“ Dort gab es nicht nur die Straßenmeisterei, sondern auch gegenüber die Tankstelle Schmidt mit einer Pkw-Waschanlage. „Warum die Tankstelle ihren Dienst eingestellt hat, man weiß es nicht“, orakelt Hübeler.

+ Im Hintergrund entsteht momentan der „Grillardor“. © Roland Keusch

Carmen Vogt erinnert sich: „Ich bin früher mit meinem Vater, der als Gärtner bei der Stadt Remscheid gearbeitet hat, oft dorthin gefahren, um Streusalz für den Winterdienst rund ums Rathaus zu holen.“

Dieter Prill verweist in seiner Zuschrift auch auf das große Garten-Center Kremer in unmittelbarer Nachbarschaft. Roland Benscheid richtet den Blick auf die Bahn. „Unter der Straßenkreuzung Lüttringhauser Straße/Ringstraße verläuft die wichtige Eisenbahnverbindung Wuppertal-Remscheid.“ Benscheid taucht dazu in die Historie ein: „Die Bergisch Märkische Eisenbahn eröffnete 1868 die Bahnstrecke von Oberbarmen über Lennep nach Remscheid. Dieser Verlauf war damals von der Streckenführung ungünstig für die Remscheider Industrie. Erst die Eröffnung der Müngstener Brücke 1897 brachte den Vorteil nach Remscheid über Solingen durchzufahren und die bestehende Strecke nach Wuppertal zu nutzen.“

Die Städte Remscheid und Solingen hätten dadurch einen wirtschaftlichen Boom erhalten. Außerdem, so Benscheid, wurde dadurch die Anbindung an die Verkehrsader des „Rheinstroms“ erreicht.

Bahnstrecke war unter der Brücke, darüber verlief die Straßenbahn

Heinz Jürgen Schmitz ergänzt: „Die im Vordergrund zu sehende Brücke über die Bahnstrecke Lennep-Oberbarmen hat einiges erlebt. Unter anderem fuhr über die Brücke bis zur Stilllegung 1953 die Straßenbahn der Linie nach Lüttringhausen.“ Schmitz denkt auch an den viel diskutierten grünen Pfeil im Kreuzungsbereich, der später „sang- und klanglos“ verschwand.

Helmut Schucht fügt zur Straßenbahn hinzu: „Am 7. Juni 1907 wurde der Linienverkehr unserer Straßenbahn zwischen Remscheid und Lennep aufgenommen. Die Linie endete in der Ortschaft Halbach.“ Zur Zeit nach der Straßenmeisterei berichtet Schucht: „Nach dem Abriss stand der Bauplatz lange leer, zwischendurch war dort ein Bolzplatz für Jugendliche angelegt worden.“

Zwei Einsender lagen nicht richtig. Sie hatten das Bild an der Kreuzung Talsperre/Mebusmühle verortet.

Das neue Rätselbild

Auf unserem Foto wird ein Rohbau besichtigt. Welche wichtige Einrichtung in Remscheid erhielt hier einen dringend benötigten Neubau? Schicken Sie Ihre Antwort bis Donnerstag, 19. März, per E-Mail oder Post, gerne verbunden mit Ihren persönlichen Anekdoten, an den Remscheider General-Anzeiger (RGA), Alleestraße 77-81, 42 853 Remscheid. red

