Auf dieser Freifläche wurde die IG Rollhockey-Meister

+ © Archivfoto: Sieber So sah die Fläche am Stadtpark im Mai 1979 aus: Freizeitsportler und Rollhockey-Asse gingen hier über Jahrzehnte ihrem Vergnügen nach. © Archivfoto: Sieber

RGA-Rätsel zeigte die Außenbahn am Stadtpark.

Von Andreas Weber

Sie maß 40 x 20 Meter und bildete das Fundament für eine beispiellose Karriere: Die Rollschuhbahn am Stadtpark war lange die sportliche Heimat von Wolfgang Jex, der deutschen Rollhockey-Legende. Der 70-Jährige blickt auf 260 Länderspiele zurück, nahm an 18 Europa- oder Weltmeisterschaften teil und spielte für die Weltauswahl. Im deutschen Rollhockey setzte der Remscheider eine Marke für die Ewigkeit. Und die Freifläche, die wir auf unserem historischen Foto suchten, war der Nährboden für seine Erfolge.

1954 wurde die Rollschuhbahn in der Nähe des Schützenplatzes gebaut, ein Jahr später stellte Vater Günter Jex seinen achtjährigen Sohn erstmals auf Rollen. Es waren Zeiten, an die sich der Angreifer gerne erinnert. „Mit 14 Jahren habe ich schon für die Senioren gespielt, weil es keine Jugend gab, zwei Jahre sogar mit meinem Vater zusammen in einer Mannschaft.“ Wo früher die Rollschuhbahn war, steht heute die Container-Kita Am Stadtpark mit ihrem Freigelände. Wo einst die Baracke war, in der sich die Spieler umgezogen, aber nicht duschten, weil kein Wasseranschluss vorhanden war, entstand das Sportbad. Das Areal kennt Wolfgang Jex aus zweifacher Hinsicht: Denn neben Rollhockey spielte er auf den beiden benachbarten, durch einen Zaun getrennten Kleinfeld-Hartplätzen Handball für den TV Güldenwerth.

Zeitlich passte das. Denn die Rollhockey-Saison war relativ kurz und auf den Sommer beschränkt. „Das war körperlich ein schöner Ausgleich“, meint Jex: „Rollhockey wurde eher in gebückter Haltung gespielt, beim Handball eher gestreckt.“

Strumpfhosen gefragt: Beim ersten Europapokalspiel 1969 schneite es

Auf der im Rätselfoto gesuchten Freifläche wurde die IG Remscheid 1968 Deutscher Rollhockey-Meister. Danach zogen die Titelträger in ein unvergessenes Europapokalmatch. „Es war das erste Spiel zuhause gegen die Spanier von Reus Deportiu im Mai 1969. Es schneite an dem Wochenende und war lausig kalt. „Nach dem Empfang im Rathaus sind wir schnell zum Bekleidungsgeschäft Erdmann am Markt gegangen und haben uns Strumpfhosen gekauft.“ Was die sonnenverwöhnten Gäste gemacht haben, ist nicht überliefert.

+ So sieht es heute an der Stelle aus: Im Zuge der Not an Kita-Plätzen wurde eine provisorische Kindertagesstätte errichtet. © Michael Schütz

Wolfgang Jex war als Aktiver für den VfB Marathon, den Remscheider Rollschuhclub und später für die IG Remscheid aktiv. Mitte der 70er-Jahre kam der Schnitt. Mit der Eröffnung der Sporthalle Hackenberg durch OB Willi Hartkopf am 17. Juni 1975 erhielten die Rollhockeyspieler ein Dach über dem Kopf. „In Lennep waren wir fremd“, verweist Wolfgang Jex darauf, dass es lange dauerte, bis das Publikum den Ortswechsel akzeptierte.

Helmut Schucht fand auf dem historischen Foto im Übrigen einen optischen Hinweis, der des Rätsels Lösung erleichterte: „Die Lutherkirche überragt mit ihrer gigantischen Größe die Zeile der Mehrfamilienhäuser im Hintergrund.“

Das RGA-Foto aus dem Mai 1979 entstand zu einer Zeit, als auf der Fläche am Stadtpark in der Stadtverwaltung und Politik die Errichtung einer Eissport-Anlage diskutiert wurde. Der Bauausschuss hatte dafür schon die Weichen gestellt.