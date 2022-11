Diese Partner bieten tolle Helft-uns-helfen-Aktionen

Helft uns helfen

Familie Salsedo backt zugunsten der Hilfsaktion.

Spender können etwas gewinnen – Kinderschminken und Leckereien am 7. Dezember beim Weihnachtstreff

Viele Remscheiderinnen und Remscheider haben bereits zugesichert, den RGA zu unterstützen – und organisieren dieses Jahr gemeinsam mit der Redaktion Aktionen zugunsten von Helft uns helfen. Warum tun sie das? Stefan Ballack, Organisator des Remscheider Weihnachtscircus formuliert es so: „Gerne unterstützen wir die Aktion Helft uns helfen und damit auch diejenigen, denen es nicht so gut geht, gerade in der Weihnachtszeit. Mit dem RGA arbeiten wir von Beginn an eng zusammen - und wir freuen uns, auch hier etwas zurückgeben zu können.“

Remscheider Weihnachtscircus: Stefan Ballack verlost nicht nur unter unseren Spenderinnen und Spendern eine exklusive Führung hinter den Circuskulissen, sondern sponsert auch 20 Gutscheine im Wert von 50 Euro, die der RGA zugunsten von Helft uns helfen zu einem Preis von jeweils 25 Euro verkauft. Sprich: 25 Euro bezahlen und im Wert von 50 Euro Plätze buchen. Zu haben sind die Sondergutscheine in der RGA-Redaktion, Alleestraße 77-81. Zudem lädt Stefan Ballack die Kinder vom Frauenhaus zu einer Vorstellung ein. Der 5. Remscheider Weihnachtscircus gastiert vom 21. Dezember bis 8. Januar auf dem Schützenplatz.

Allee-Center: Das Allee-Center versteigert seine Bäume, die zurzeit noch in der Mitte des Centers stehen, zugunsten von Helft uns helfen. Diese Aktion startet im Januar, Details folgen noch.

Familiencafé/Café Sonntag: Denise Wendland liegen sowohl Kinder als auch Senioren am Herzen. In ihrem Familiencafé/Café Sonntag an der Beethovenstraße hat sie nicht nur eine Spendendose aufgestellt, in die bereits jetzt 250 Euro von den Gästen hineingegeben wurden, sondern auch einen Wunschbaum aufgestellt mit Wünschen der Frauenhaus-Kinder. Zudem möchte sich Wendland mit weiteren Aktionen beteiligen. „Mir ist wichtig, dass ich Einrichtungen vor Ort unterstütze. Und genau das tut der RGA ja mit seiner Hilfsaktion.“

Waffeleria: Enza Salsedo von der Waffeleria im Zentrum Süd spendet von jeder verkauften Torte im Advent 1 Euro an Helft uns helfen. Zudem 5 Euro für jedes gebuchte Catering. Auch hier gibt es eine Spendendose.

Aktion beim Weihnachtstreff: Marcel Müller vom Remscheider Weihnachtstreff stellt dem Helft-uns-helfen-Team am Mittwoch, 7. Dezember, von 16 bis 18 Uhr ein kleines Holzhaus auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus zur Verfügung. Hier schminkt Enza Salsedo von der Waffeleria Kinder, zudem werden Leckereien zugunsten von Helft uns helfen verkauft.

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die uns unterstützen. Weitere Aktionen sind gern willkommen. Kontakt: Melissa Wienzek, Tel. 9 09-2 18.