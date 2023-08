Diese lockere Runde liebt Remscheider Motive

Egal, ob da ein Neuling oder mit viel Erfahrung hinter der Kamera steht: Bei den Foto-Freunden Bergisch Land ist jeder willkommen.

Von Peter Klohs

Remscheid. Wer sich in Remscheid der Fotografie verschrieben hat und sein Hobby mit anderen gleichgesinnten Menschen teilen wollte, schaute bis vor einem halben Jahr erst einmal ins Leere. Denn einen Foto-Club oder -verein gab es nicht. Das änderte sich in diesem Jahr, als sich die Foto-Freunde Bergisch Land zu ihrem ersten Stammtisch in der Erlebbar an der Hindenburgstraße trafen.

Initiator ist Peter Ottersbach. „Ich fotografiere seit meinem 16. Lebensjahr“, berichtet der Remscheider. „In den Anfängen natürlich analog. Das Digitale habe ich sehr mühsam erlernen müssen.“ Er fotografiert gerne und vorwiegend Landschaften und Makro-Motive.

„Ich wollte dann mein Hobby nicht weiterhin allein ausüben und recherchierte, ob es in Remscheid eine Art Foto-Club gab. Ziemlich ernüchtert musste ich feststellen, dass es in der Stadt und im benachbarten Solingen vor mehreren Jahren noch diverse Clubs gab, die sich aber allesamt durch Corona aufgelöst haben. Kurzentschlossen habe ich eine Kleinanzeige aufgegeben und auch sofort Antwort erhalten, denn anderen Fotografieliebhabern erging es ebenso“, erzählt Ottersbach. Seitdem treffe man sich monatlich und tausche sich aus.

Fotografie-Neulinge sollen Tipps und Hilfestellungen bekommen

Inzwischen sind die Foto- Freunde auf neun Mitglieder angewachsen. Mit Angelika Gehrmann ist auch eine Frau dabei. Die leidenschaftliche Fotografin lichtet bevorzugt Natur und Tiere ab. „Ich gehe oft ohne Ziel los“, sagt sie, „und schaue, wohin der Weg mich führt.“ Die Bedingungen, um bei den Foto-Freunden mitzumachen, sind denkbar einfach: Jeder, der Lust am Fotografieren hat oder anfangen möchte, ist eingeladen. Gut wäre es, wenn die Fotos mit einer Kamera gemacht werden, denn, da sind sich die Teilnehmer einig: „Ernsthafte Fotografie ist mit einem Handy nicht machbar.“ Und sie wollen Neulingen Hilfestellung gewähren. „Wir beraten und unterstützen gerne“, sagt Ottersbach, der bewusst die Foto-Freunde nicht als Verein konzipiert hat. „Das ist eine lockere Runde, und sie soll es auch bleiben. Wer kommt, der kommt.“

Die Motive der Fotografierenden sind sehr unterschiedlich: Einige, wie Christopher Holm aus Solingen, fotografieren gerne nachts. Der aus Remscheid stammende Andreas Kellner, der vorwiegend „rund um den Hauptbahnhof“ fotografiert, bearbeitet seine Bilder. Gemeinsam ist für den 12. /13. August das Fotografieren von Sternschnuppen geplant.

Die Foto-Freunde können per E-Mail kontaktiert werden unter peter.ottersbach@gmx.de.