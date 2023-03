Die Zeitung von heute schon gestern lesen 

In eigener Sache

Heute schon den RGA von morgen lesen – das geht doch gar nicht! Doch, mit der neuen Vorabend-Ausgabe des RGA E-Papers! Ab sofort steht E-Paper-Abonnenten die Zeitung von morgen schon ab 21 Uhr digital im Web und in der RGA-App zur Verfügung.

Remscheid. Viele Leserinnen und Leser des RGA möchten online schon am Abend die aktuellen Nachrichten aus Remscheid, Wermelskirchen, Burscheid, Radevormwald oder Hückeswagen durchblättern – und zwar gut leserlich im gewohnten Zeitungs-Layout, aber digital für Tablet, Smartphone oder PC.

Kostenlos für E-Paper-Abonnenten

Daher haben wir eine Vorabend-Ausgabe geschaffen, mit der der RGA online bereits ab 21 Uhr digital als E-Paper zu lesen ist. Die Vorabend-Ausgabe steht allen E-Paper-Abonnenten ohne Zusatzkosten zur Verfügung.

Ab 21 Uhr den RGA online lesen – mit Nachrichten im gewohnten Zeitungsformat

Machen Sie sich selbst ein Bild von dem Produkt, das die Vorteile der digitalen Welt (jederzeit und überall abrufbar) mit den Vorzügen der gedruckten Zeitung (klare Struktur, große Übersichtlichkeit, abgeschlossenes Nachrichtenangebot) vereint.

Vorteile auf einen Blick

Jederzeit und überall abrufbar

schon ab 21 Uhr verfügbar, 2. aktualisierte Ausgabe ab 4 Uhr

Klare Struktur, übersichtlich

gewohntes Zeitungsformat

nachhaltig durch eingesparte Ressourcen

Das digitale Zeitungslesen ist nicht nur sehr komfortabel (praktische Vergrößerung der Schrift), sondern auch nachhaltig (kein Papierverbrauch und keine Transporte) und verzeichnet daher kontinuierlich steigende Beliebtheit.

In der neuen Vorabend-Ausgabe erwartet Sie der fast vollständige redaktionelle Umfang von den überregionalen Nachrichten bis hin zum Lokalteil. Lediglich aktuelle Sportergebnisse, die vor Veröffentlichung um 21 Uhr noch nicht endgültig feststehen, erhalten Sie in der aktualisierten Ausgabe am Morgen. Diese steht Ihnen ab 4 Uhr früh zur Verfügung. In Ausnahmefällen können auch andere lokale oder überregionale Ereignisse, die erst nach 21 Uhr passieren, eine entsprechende Ausgabenaktualisierung notwendig machen.

RGA: E-Paper 4 Wochen kostenlos testen

Testen Sie 4 Wochen kostenlos und völlig unverbindlich das E-Paper des RGA mit der neuen Vorabend-Ausgabe. Einfach unter www.zeitungsvorteil.de/digital die Zugangsdaten anfordern, die App auf Smartphone oder Tablet herunterladen und schon kann es los gehen. Das E-Paper lässt sich aber auch auf PC sowie Laptop auf unserer Homepage lesen.