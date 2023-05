Die zehn Gewinner des 7. Schulpreises stehen fest

Jury aus Vertretern von RGA und Volksbank wählte unter 22 kreativen Projekten aus – Verleihung am 6. Juni.

Remscheid. Die Gewinner des 7. Remscheider Schulpreises in Höhe von insgesamt 10 000 Euro stehen fest. Am Mittwochmorgen tagte die fünfköpfige Jury und wählte zehn Gewinner aus: sechs Grundschulen, vier weiterführende Schulen. Der Wettbewerb, seit 2014 ausgelobt von RGA und der Volksbank im Bergischen Land, hatte nach einer dreijährigen Corona-Zwangspause Anfang des Jahres wieder Fahrt aufgenommen. In einem starken Schlussspurt gingen bis nach den Osterferien 22 Bewerbungen von 19 Schulen und deren Offenen Ganztagen ein.

Wieder einmal waren die Grundschulen in der Überzahl. 14 Ideen hatten die Remscheider Grundschulen eingereicht, acht stammten von den weiterführenden Schulen. Insgesamt bewegte sich die Teilnehmerzahl in dem gewohnten Rahmen aus der Zeit vor der Pandemie. Mit kreativen Ansätzen waren alle ins Rennen eingestiegen. Jeder Einsender dokumentierte, dass an Remscheids Schulen Kindern und Jugendlichen enorm viel über den normalen Unterricht hinaus geboten wird. Nicht nur von Pädagogen initiiert, sondern auch angeschoben durch Schulparlamente.

Volksbank-Vorstand Andreas Otto, RGA-Chefredakteur Stefan Kob, RGA-Redakteur Andreas Weber sowie Kristina Hellwig, Leiterin Öffentlichkeit und Marketing bei der Volksbank, und ihre Kollegin Laura Jähn sichteten eine Vielfalt an Projektthemen. Es ging um Natur, Umwelt, Gesundheit, Wildbienen, Sauberkeit von Toiletten, Schulhunde, Baby-Watching, Forscher-AGs, Tanzen, mehrsprachige Bücher in der Schulbibliothek und Theater. Schulprogramme wie Lerncoachings, ganzheitliches Lernen und Prävention, Freiarbeit nach Montessori, achtsamer Umgang unter Schülern und Vermittlung von Lebenskompetenzen wurden eingereicht.

Prämiiert werden zehn Schulen, die in den nächsten Tagen benachrichtigt werden. Das von der Volksbank gestiftete Geld wird nach 1., 2. und 3. Preisen in den Kategorien Grundschulen und weiterführende Schulen gestaffelt. Wer mit welcher Summe bedacht wird, bleibt bis zur Verleihung ein Geheimnis. Stattfinden wird die Auszeichnung am Dienstag, 6. Juni. Sie wird in einer der Schulen stattfinden, die ausgewählt wurden.