Einfach unbezahlbar

Da sind die Gäste des Teo Otto Theaters, die am Rande der Show „Rockin’ around the Xmas tree“ mal eben 2000 Euro in die RGA-Spendendose geben. Da ist Kantor Peter Bonzelet, der beim offenen Singen in Lüttringhausen wie selbstverständlich den Erlös zum Teil an Helft uns helfen spendet – und seine kleine Tochter Johanna hilft dabei. Da ist Denise Wendland vom Familiencafé, die unermüdlich für den RGA die Werbetrommel rührt, ihr Gebäck für die Aktion verkauft und für die Kinder vom Frauenhaus eine Bescherung macht.