Bergisch Borner Autohaus stellt im Sommer den Betrieb ein

Holger (l.) und Rainer Wilke (r.) übergeben ihre Werkstatt in Bergisch Born im Juni an Stefan Heimchen.

Eine Institution geht, es gibt aber schon einen Nachfolger.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Eine Bergisch Borner Institution geht, der Ersatz dafür kommt aus der nahen Schloss-Stadt: Anfang Juni stellt das Autohaus Wilke nach fast 90 Jahren Bestehen, knapp 60 davon als Ford-Partner, den Betrieb ein. Die Geschäftsführer Rainer und Holger Wilke übergeben ihr Gebäude samt Werkstatt an Stefan Heimchen, der dort mit seiner freien Werkstatt einzieht, die sich derzeit noch in Hückeswagen, am Ortsausgang Richtung Bergisch Born, befindet.

Das sei für beide Seiten eine gute Lösung, betonen die drei Beteiligten. Die Wilkes haben einen Nachnutzer für die Immobilie und wissen ihre Kunden in guten Händen, Stefan Heimchen kann sich endlich vergrößern. „Man braucht ja heute immer mehr Gerätschaften“, sagt er über das Werkstattgeschäft. Zudem sei die Nachfrage groß. In Hückeswagen arbeite er derzeit mit drei Mitarbeitern auf knapp 200 Quadratmetern. In Bergisch Born hat er zukünftig mit Büro, Lager und Werkstatt rund 800. Passend dazu stelle er zum 1. August zwei neue Mechaniker ein, berichtet der Kfz-Meister: „Ich denke, dann sind wir gut aufgestellt.“

Dass der Übergang nun relativ reibungslos funktioniert, die Neueröffnung ist derzeit für den 12. Juni geplant, ist auch und vor allem der Initiative von Rainer Wilke zu verdanken. Nachdem er und sein Cousin und Mit-Geschäftsführer keinen Unternehmensnachfolger finden konnten, machten sie sich auf die Suche nach einem möglichen Mieter. „Über Heimchen in Hückeswagen hatte ich viel Gutes gehört“, berichtet der 86-Jährige. Also schlug er unangekündigt beim Firmeninhaber auf und fragte ihn.

Und traf dort auf offene Ohren. Er habe bereits im Januar vom möglichen Ende des Autohauses Wilke gehört und sich gedacht, dass das Objekt sehr gut geeignet sei, sagt Stefan Heimchen. „Aber irgendwie habe ich das dann wieder vergessen.“ Bis Rainer Wilke in seiner Werkstatt stand.

Stefan Heimchen will sein Angebot behalten und heißt auch Wilkes Kunden willkommen

Im neuen Domizil plant Heimchen, sein bisheriges Angebot beizubehalten, und nach und nach zu erweitern. Zum Beispiel mit der Vermittlung von EU-Neuwagen. Auch die bisherigen Wilke-Kunden seien ihm natürlich willkommen, betont er. Nur Garantiearbeiten an Ford-Modellen dürfe er nicht vornehmen. Seine Hückeswagener Kunden würde er gerne mitnehmen, sagt Heimchen. Dafür will er einen besonderen Service einrichten: Kunden können ihre Autos zukünftig nicht nur an der Werkstatt in Bergisch Born abgeben, sondern auch an seinem Hückeswagener Wohnhaus – direkt neben der bisherigen Werkstatt.

Diese Flexibilität, dieses Entgegenkommen würden ihre Kunden sicherlich schätzen, sagen Holger und Rainer Wilke. „Wir haben zu vielen über die Jahre ein gutes Verhältnis aufgebaut“, berichtet Rainer, der sich als Meister um die Werkstatt kümmert. „Dabei war das Familiäre hier sicherlich immer wichtig“, ergänzt sein Cousin Holger, der die Verantwortung für den Verkauf und alles Kaufmännische hat. Einer der beiden Chefs sei immer ansprechbar gewesen. Auch deswegen gehe man nun mit einem weinenden und einem lachenden Auge, sagt Holger Wilke. Angesichts des Stresses der letzten Jahre und der immer weiter steigenden technischen Anforderungen freue man sich auf den Ruhestand, berichtet der 60-Jährige. Den Kontakt zu den Kunden, viele würden dem Betrieb schon seit Jahrzehnten die Treue halten, werde man aber vermissen. Was nun noch bleibe, sei, sich bei den Kunden zu bedanken. „Mit einigen haben wir schon persönlich gesprochen“, sagt Rainer Wilke. Für den Rest ist noch bis Anfang Juni Zeit.

Autohaus Wilke

Gegründet wurde der Betrieb von Holger und Rainer Wilkes Großvater Friedrich im Jahr 1935, der Eintrag in die Handwerksrolle lautet damals auf Hof- und Wagenschmiede. Seit 1964 ist das Unternehmen Ford-Partner. Geschäftsführer Rainer Wilke begann seine Lehre 1969 im Familienbetrieb, 1986 machte er seinen Meister. Cousin und Mit-Geschäftsführer Holger Wilke stieg nach Bank-Lehre und anschließendem Studium 1991 in die Firma ein.

