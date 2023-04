Projekt hilft Demenz-Patienten: Die eigene Haustür weckt Erinnerungen

In der Alloheim Seniorenresidenz „Am Klinikum“ sind einige Zimmertüren foliert worden: mit der ehemaligen Haustüre des Patienten. Das soll Orientierung bieten.

Von Lena Spataro

Remscheid. Für vier Demenz-Patienten der Alloheim Seniorenresidenz „Am Klinikum“ an der Burger Straße begann vor rund drei Wochen ein besonderes Projekt. Die Zimmertüren in der Pflegeeinrichtung wurden mit lebensgroßen Bildern ihrer alten Haustüren foliert. Getreu dem Motto „Meine neue Alte“ sollen die bekannten Haustüren bei der besseren Orientierung helfen und ergraute Erinnerungen wecken.

Die Umsetzung blieb Leiterin Alexandra Bläsing und ihrem Team überlassen. Ausgewählt wurden zwei Frauen und zwei Männer mit demenziellen Veränderungen in unterschiedlichen Stadien. Für Alexandra Bläsing ist das Projekt gleichzeitig eine persönliche Angelegenheit. Denn unter den auserwählten Patienten ist auch Bläsings eigene Mutter: die 84-jährige Eva Fuldner. „In meiner Brust schlagen zwei Herzen. Zum einen bin ich die Residenzleitung, zum anderen komme ich am Wochenende als Besucherin und Tochter hierhin“, sagt Bläsing.

Die Demenz ihrer Mutter begann bereits vor knapp zehn Jahren. Zunächst vermutete Bläsing eine normale Altersvergesslichkeit. Nach und nach wurden die Symptome aber deutlicher. Ehemalige Nachbarn von Eva Fuldner berichteten der Alloheim-Leiterin, dass sich ihre Mutter oft selber aus ihrem Haus ausschließt. Die Demenz-Diagnose brachte dann Gewissheit. Nun zu sehen, wie die Mutter ihre ehemalige Haustür wiedererkennt, ist für die gelernte Altenpflegerin daher eine doppelte Freude. Eva Fuldner wurde für das Projekt ausgewählt, weil sie zeitlich-situativ desorientiert ist. Personen und Orte erkennt sie meistens wieder. Die eigene Haustür zu sehen, hilft der 84-Jährigen tatsächlich dabei, sich zu orientieren und in der Seniorenresidenz zurechtzufinden.

Neue alte Türen für Demenzpatienten: Das waren die Reaktionen

„Die ersten Reaktionen waren sehr emotional. Einer Patientin kamen sogar Freudentränen, als sie ihre alte Haustür hier gesehen hat“, berichtet Kevin Sänger. Der Wohnbereichsleiter begleitet Eva Fuldner und die anderen Demenz-Patienten seit drei Jahren beinahe täglich und kennt die Bewohner daher gut. „Manchmal gibt es allerdings auch traurige Phasen. Wenn die Erinnerungen zurückkommen, dann nicht immer nur die Positiven“, sagt Sänger. Damit würden die Pflegerinnen und Pfleger aber rechnen – und damit dann auch umgehen können.

„Teilweise waren das noch andere Zeiten, in denen unsere Bewohner gelebt haben. Häusliche Gewalt spielte da zum Beispiel eine Rolle. Daran wollen sie sich natürlich nicht mehr erinnern“, sagt Kevin Sänger. Aus diesem Grund wurde im Vorfeld lange überlegt, welche Patienten für das Projekt geeignet wären.

Schließlich konnte lediglich ein Demenz-Patient seine ehemalige Wohnungstür nicht wiedererkennen. Denn obwohl dieser im ersten Kontakt klar wirkt, weiß Alexandra Bläsing: „Seine Demenz ist weiter fortgeschritten, als es zunächst den Anschein macht.“ Ein Versuch war es dennoch wert. Nun erfreut sich der 53-jährige Bewohner wenigstens an seiner bunten Zimmertür.

Am Ende kommt es darauf an, die Erinnerungen und die Persönlichkeiten der Patienten ans Tageslicht zu bringen. Zudem wolle man ihnen ein Stück Eigenständigkeit und Normalität zurückgeben. „Wir haben uns gefreut, dass das Projekt insgesamt sehr gut geklappt hat“, resümiert Alexandra Bläsing, nachdem die beklebten Türen nun seit drei Wochen im Einsatz sind. In Zukunft soll das Projekt deshalb weiter ausgebaut werden.

Sinnesgang

Alexandra Bläsing kam im letzten Jahr eine weitere Idee, um Erinnerungen von Demenz-Patienten hervorzurufen. Mit Hilfe der Mitarbeitenden entwickelte sie dafür einen „Sinnesgang“. Dabei wurden passende Gegenstände zu einem Thema auf Leinwände geklebt. Für das Thema „Baby“ finden sich etwa Schnuller und Windeln. Das soll die Konzentration der Bewohner kurzfristig anregen.