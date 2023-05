Die „TheaterNahTage“ ziehen wieder mehr Zuschauer an

Künstlerischer Leiter zieht positives Fazit.

Von Daniel Diekhans

Remscheid. Schauspieler so direkt wie möglich erleben – diesen Reiz kosten die „TheaterNahTage“ aus. Auch bei der zweiten Ausgabe, die am Donnerstag startete, saßen die Zuschauer auf der Bühne des Teo Otto Theaters. Wo sich sonst der Orchestergraben öffnet, waren eine Tribüne und zusätzliche Sitzreihen aufgebaut. Die renommierten Ensembles, die den Bühnenraum bespielten, machten Eindruck.

Am Ende der fünf Vorstellungen gab es jeweils ein Nachgespräch. Zum Begleitprogramm gehörte ein Konzert der Bergischen Symphoniker mit Jazzklängen. Als Sven Graf, Künstlerischer Leiter des Remscheider Theaters, am Sonntagabend den Vergleich zum Vorjahr zog, freute er sich über den „deutlichen Publikumszuwachs“.

Schon der Auftakt der „TheaterNahTage 2023“ sei sehr gut angenommen worden. Dabei geht es in „Sophia, der Tod und ich“ – eine Produktion des Staatstheaters Mainz nach dem Roman von Thees Uhlmann – um große, existenzielle Themen. Die drei jungen Darsteller, resümierte Graf, hätten neben „bedrückter Stille“ aber auch für befreiendes Gelächter gesorgt.

„Woy-zeck@WhiteboxX“ (Rheinisches Landestheater Neuss) habe dem Zuschauer ebenfalls „viele Impulse gegeben“. Im weißen Raum – Andeutung eines Krankenzimmers oder einer Zelle? – fokussiert sich das Geschehen auf den Woyzeck-Darsteller.

Lebhafte Nachgespräche am Samstag und Sonntag

Graf konnte außerdem von lebhaften Nachgesprächen am Samstag und Sonntag berichten. Das lag zum einen am Monolog „Ein deutsches Leben“ (Schlosspark Theater Berlin), der die Sekretärin von Nazi-Propagandaminister Goebbels zur Theaterfigur macht. Zum anderen lag es an „Das Gesetz der Schwerkraft“. In dieser Inszenierung der Burghofbühne Dinslaken haben die Protagonisten mehr als mit den üblichen Pubertätsproblemen zu tun. Was sie umtreibt, ist die Suche nach der eigenen sexuellen Identität. Das Jugendstück stieß bei den Schulen auf großes Interesse.

Eine Theaterpädagogin bereitete das Themenfeld Transgender und Homosexualität in einem Workshop auf, und am Montag füllten Schulklassen die Vormittagsvorstellung von „Das Gesetz der Schwerkraft“. Neben den Schulen wünscht sich Graf für die kommenden „TheaterNahTage“ weitere Kooperationspartner. Es gehe nicht nur um Publikumsnähe: „Die Kunst soll über die Bühne in die Stadt hineinwirken.“