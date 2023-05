Die Polizei will in fünf Jahren umziehen: Nur wohin?

Das Land ließ das Inspektionsgebäude vor sich hin gammeln. Nun soll ein Neubau her. Die Stadt weiß allerdings nicht, wohin es die Polizei verschlägt.

Von Axel Richter

Remscheid. Polizeipräsident Markus Röhrl hat einen Plan: 2028 sollen seine Polizisten ihre Hauptwache am Quimperplatz aufgeben und in neue Räume ziehen. Und zwar im Zentrum von Remscheid. So viel steht fest. Wo das ist, behält der Behördenchef im Bergischen allerdings für sich. Nach eigenen Angaben weiß deshalb nicht einmal die Stadt, wohin es die Polizei in Remscheid zieht.

Seit 1926 haben die Ordnungshüter ihren Sitz am Quimperplatz in Alt-Remscheid. Das markante Gebäude steht unter Denkmalschutz. Allerdings wurde es in den zurückliegenden Jahrzehnten von seinem Eigentümer nicht sonderlich pfleglich behandelt.

Das Land NRW ließ den Putz von den Fassaden bröckeln und die wechselnden Landesregierungen unternahmen auch sonst wenig, um den Arbeitsplatz von weit mehr als 100 Beamten in Schuss zu halten. Langsam peinlich wurde der wenig würdevolle Zustand des Polizeigebäudes nach Eröffnung des benachbarten Pferdestalls als NS-Gedenkstätte. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) sah sich auf Nachfragen zu Erklärungen veranlasst: Das bröckelnde Gemäuer befinde sich nicht im Eigentum der Stadt.

Im Februar 2020 schien sich dann alles zum Guten zu wenden. Die Hauptwache und ihre Nebengebäude werden kernsaniert, hieß es aus Düsseldorf. Möglich machen sollte das ein millionenschweres Sanierungsprogramm. „Die Beamten sollen sich für ihre Arbeitsplätze nicht schämen müssen“, hatte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) dazu erklärt.

In Remscheid kam danach kein Geld aus Düsseldorf an. Im Gegenteil: Im Januar 2022 überraschte das Land die Stadt Remscheid mit der Entscheidung, dass es die Hauptwache am Quimperplatz aufgeben werde. Eine Sanierung sei zu teuer. Gemessen am Sanierungsstau, den das Land selbst zu verantworten hat, konnte das in Remscheid nicht verwundern.

Neue Polizeiwache: Stadt und Polizei befinden sich in Gesprächen

Nun sollten Remscheids Polizisten einen Neubau bekommen. Im Stadtrat forderte die CDU die Stadtverwaltung dazu auf, der Polizei bei der Suche nach einem Baugrundstück zu helfen und sich darüber Gedanken zu machen, was denn nach dem Auszug aus dem alten Inspektionsgebäude werden solle.

Die Stadt befinde sich mit der Polizei in Gesprächen, berichtete danach Baudezernent Peter Heinze. Viel scheint dabei jedoch nicht herausgekommen zu sein. Auf die erneute Nachfrage der Christdemokraten zur Nachnutzung des Gebäudes, antwortete Heinze im Bauausschuss so: „Erstmal ist die Polizei in dem Gebäude drin.“ Ob und wann die Polizeiinspektion aus- und umzieht, sei aus Sicht der Stadt noch völlig unklar. „Deswegen können wir uns aktuell dazu nicht positionieren.“

Polizeipräsident Markus Röhrl bleibt derweil dabei. „Wir streben den Auszug in circa fünf Jahren an. Erforderlich hierfür wäre die Finanzzusage des Innenministeriums NRW im kommenden Jahr, eine entsprechende Ausschreibung und konkrete Bauplanung beginnend mit dem kommenden Jahr.“

Ehemaliger Inspektionsleiter hat Remscheid verlassen

In einem länger zurückliegenden Gespräch mit dem RGA sagte der ehemalige Inspektionsleiter Thomas Book seinen Polizisten noch einen Verbleib über viele Jahre am Quimperplatz voraus. Zudem sprach er sich für eine Sanierung des Gebäudes aus. Mittlerweile hat Book die Inspektion Remscheid ohne offizielle Verabschiedung zum Rhein-Erft-Kreis verlassen.

Kommentar von Axel Richter: Eigentum verpflichtet

Die Polizei muss für die Remscheiderinnen und Remscheider sichtbar sein. Deshalb gehört sie in die Innenstadt. Das weiß niemand besser als die 140 Beamtinnen und Beamten, die im Wach- und Bezirksdienst, bei der Kripo und bei der Unfallprävention in Remscheid ihren Dienst tun.

Ein neues Gebäude auf der grünen Wiese, zum Beispiel an der Knusthöhe, wo das Land ein Stück Land besitzt, scheidet aus Sicht der Praktiker deshalb aus. Was nicht heißt, dass die Theoretiker das nicht anders sehen und sich durchsetzen.

Der eigentliche Skandal besteht ohnehin darin, dass das historische Inspektionsgebäude in Remscheid unter den wechselnden Landesregierungen über Jahre und Jahrzehnte vernachlässigt worden ist. Heute fällt eine Sanierung so teuer aus, dass ein Neubau als günstigere Alternative gilt.

Das hätte verhindert werden können und verhindert werden müssen. Denn Eigentum verpflichtet. Artikel 14 Grundgesetz gilt auch und erst recht für den Eigentümer NRW.