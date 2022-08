Musikalische Reise durch die Stadtteile

Die Stadtteilkonzerte der Bergischen Symphoniker haben begonnen.

Los ging es am Donnerstag in Alt-Remscheid, ausnahmsweise auf dem Theodor-Heuss-Platz. Bei hochsommerlichen Temperaturen und im Schatten des Rathauses, das eine imposante Kulisse bot, nahm das Orchester unter Leitung von Ina Stoertzenbach sein Publikum mit auf eine musikalische Reise rund ums Mittelmeer, die mit der Ouvertüre aus Rossinis L’italiana in Algeri in der Altstadt von Algier begann.

Nach einem kurzen Abstecher nach Solingen am Freitag gehen die Stadtteilkonzerte am Samstag in Lüttringhausen (18 Uhr, Heimatbühne) und am Sonntag in Lennep (18 Uhr, Alter Markt) weiter. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. -wey-